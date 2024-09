CICLISTA FICA FERIDA APÓS COLISÃO COM CAMINHÃO NA RODOVIA DAS INDÚSTRIAS, EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Uma ciclista ficou ferida na manhã desta sexta-feira (13) após colisão entre caminhão e uma bicicleta na Rodovia das Indústrias, na SE-090, em Nossa Senhora do Socorro.

As informações são de que o caminhão atingiu a parte traseira da bicicleta.

A vitima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada a um hospital.

O BPRv informou ainda que o motorista do caminhão passou pelo teste do bafômetro que resultou negativo. A documentação do veículo estava em situação regular.

Foto: BPTran