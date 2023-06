“Cidadania e Desenvolvimento” marcam os trabalhos legislativos com aprovações importantes para Sergipe

Informe publicitário

De olho no desenvolvimento econômico e social do estado, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), deputado estadual Jeferson Andrade, têm confluído forças políticas do parlamento para aprovar importantes projetos legislativos que garantem a melhoria da qualidade de vida da população e apoiam políticas públicas do governo local.

“Foi um período de muito trabalho e resultados positivos alcançados pelo desempenho político e legislativo de todos os integrantes do nosso colegiado”, avaliou Andrade. Não só novas leis foram discutidas e aprimoradas pelo parlamento, mas também realizadas audiências públicas e palestras encabeçadas pelos deputados e deputadas, sobre temas como combate a intolerância religiosa, efeitos das mudanças climáticas, Programa de Parcerias Estratégicas (PPE) e desenvolvimento da pesca artesanal em comunidades tradicionais.

Entre as diversas aprovações está a regulamentação do uso medicinal da Cannabis, a prevenção ao abandono e evasão escolar, a manutenção do adicional de periculosidade para servidores de carreira da Segurança Pública, o reajuste de 10% para os servidores estaduais, a implantação da Política Estadual de Atenção para Pessoas com Doenças Raras, entre outros.

No âmbito da transparência institucional, foram implementados novas tecnologias e processos legislativos de modernização administrativa, como o aprimoramento do portal Alese Legis. Outras adequações serão empregadas pelo Poder Legislativo para avançar nas avaliações de auditorias internas e externas, exigidas pelo Tribunal de Contas do estado (TCE/SE).

Em conjunto com o governo estadual, a Alese teve papel preponderante na aprovação do pacote de projetos do Programa Desenvolve Sergipe, que ao longo do 1º semestre foi analisado e discutido por todos os parlamentares, como a redução da alíquota ICMS e a contratação de operação de crédito no valor de R$ 300 milhões de reais para construção da ponte estaiada sobre o Rio Poxim.

O presidente Jeferson Andrade vê uma aproximação de ideias entre o Legislativo e os outros poderes. “Com esse estreitamento que a gente tem com o governador, podemos debater os projetos de forma ampla. Fábio Mitidieri está sensível à causa dos deputados e deputadas. Tudo também é debatido com a nossa assessoria jurídica, a Procuradoria-Geral do Estado, representantes do Tribunal de Justiça, do Ministério Público e, com certeza, quem sai ganhando é a sociedade”, entende.

Para refletir o engajamento do órgão em favor da sociedade, o novo slogan ‘Cidadania e Desenvolvimento’ é um convite para caminhar unidos, rumo ao futuro, com compromisso e o conceito chama a atenção, mostra o nível de comprometimento do Poder Legislativo com o desenvolvimento do estado, com a geração de emprego e renda, promovendo a transparência e prestando contas à sociedade.

O Diretor de Comunicação, Theotônio Neto, explica que todo o planejamento estratégico do setor busca refletir a realidade do parlamento e promover a Alese para o máximo de veículos de comunicação. “Vamos sempre priorizar campanhas que condizem com a agenda legislativa. Ou seja, a população terá acesso pelos diversos parceiros da imprensa ao que realmente acontece na Casa”, avalia Neto.

A campanha é marcada por um conjunto de peças para TV, rádio, jornal, revista e postagens para a internet, que se apoia nos muitos projetos que realiza, cada um deles de importância fundamental para os sergipanos.