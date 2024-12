CINCO REPORTAGENS DE SERGIPE SOBRE CAFÉ, MEL, MANDIOCA E ARATU VENCEM PRÊMIO BNB DE JORNALISMO

Os vencedores nacionais e estaduais do Prêmio Banco do Nordeste de Jornalismo em Desenvolvimento Regional foram homenageados nesta quarta-feira, 18, em Aracaju. Na solenidade, durante a confraternização anual com a imprensa sergipana, foram conhecidos dois vencedores: nas categorias Estadual Universitário e Estadual Profissional. Os outros três, que venceram nas categorias nacionais, já haviam sido anunciados no dia 3 em Fortaleza.

Estudantes e profissionais da área foram reconhecidos por trabalhos de divulgação e valorização de ações nas áreas econômicas, sociais e ambientais, fundamentais para o fortalecimento da região Nordeste e do estado de Sergipe.

O primeiro prêmio (Estadual Universitário) foi entregue às estudantes Ana Carolina Izidoro, Janisse Bispo, Júlia Cavalcante e Maria Vitoria Pereira. Elas publicaram a matéria “Um Lugar Movido a Aratu”, na revista eletrônica Mais Contexto, da Universidade Federal de Sergipe (UFS).

“Foi muito gratificante para nós, estamos muito felizes. Foi uma matéria muito rica e importante para toda a equipe. Descobrimos o vilarejo Terra Caída, em Indiaroba, e abraçamos a pauta com tudo que podíamos, com todo amor, carinho, paciência e emoção que tínhamos e com certeza vamos voltar lá para agradecer a toda a população”, disse a estudante Júlia Cavalcante.

O segundo troféu (Estadual Profissional) ficou com os jornalistas Wesley Júnior, Josafá Neto e Clayton Cavalcante, com a reportagem “Empreendedores do Mel: da tradição sustentável à inovação apícola”, da Rádio UFS FM.

“Esse prêmio é simplesmente satisfatório. Posso resumir na palavra ‘satisfação’, porque o BNB faz esse trabalho brilhante há quatro décadas e nós, jornalistas, temos a função primordial de transmitir informação para o nosso público. Fico muito feliz em entrar para a história da premiação, juntamente com o pessoal da Rádio UFS”, contou o jornalista Wesley Júnior.

Categorias nacionais

O prêmio Nacional Áudio foi entregue aos jornalistas Juliana Almeida e Josafá Neto, da Rádio UFS FM, pela veiculação da matéria “Diamante negro: a expansão dos cafés especiais do interior do Nordeste para o mundo”.

A TV Sergipe conquistou o troféu Nacional Audiovisual. Os vencedores foram Anna Paula Ferreira, Rafael Carvalho, Jeová Luiz, Lucas Andrade e Marcílio Nocrato, com a reportagem “Mandioca: a riqueza do Agreste”, uma edição especial de São João do programa Estação Agrícola.

E o prêmio Nacional Universitário foi entregue a estudantes da Universidade Federal de Sergipe (UFS), pela reportagem “Vozes da Maré”, veiculada na Rádio UFS FM. A equipe foi formada pelos alunos Ana Beatriz Andrade, Maria Daniele Caetano, Ronicleiton Paixão, Ronaldo Araújo, Luiz Fernando Farias, Sofia Cardoso e Tauã Ferreira.

O analista de comunicação do BNB em Sergipe, Daniel Brandi, explicou a relevância do prêmio para profissionais e estudantes. “O jornalismo praticado no estado é formado por pessoas muito criativas, que sabem revelar ao público histórias sobre a força do povo empreendedor, as riquezas do campo e da cidade. Dessa vez foram cinco prêmios, um recorde para Sergipe. E a chegada do prêmio universitário estadual é a cereja do bolo, porque inspira o profissional em formação, cada equipe, a percorrer os municípios em busca das melhores notícias”, disse.

O superintendente estadual do Banco do Nordeste, César Santana, destacou o reconhecimento dos veículos de comunicação sergipanos e regionais. “O papel da imprensa é muito importante porque democratiza o acesso a informações de utilidade pública. Então, é com grande alegria que o BNB realiza esse prêmio há 40 anos, porque reconhece e valoriza o trabalho da imprensa em Sergipe e em toda a área de atuação, que inclui os estados nordestinos e parte de Minas Gerais e do Espírito Santo. Todos os jornalistas premiados estão de parabéns”, declarou.

BNB – Foto: Ricardo Mendonça