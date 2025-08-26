“CIRURGIA BARIÁTRICA É MAIS EFICAZ E DURADOURA DO QUE AS CANETINHAS”, EXPLICA MÉDICO CIRURGIÃO DIGESTIVO

As agonistas de GLP-1, (conhecidas popularmente como canetinhas emagrecedoras), utilizadas na perda de peso, são uma realidade no mundo inteiro. Elas têm auxiliado no tratamento para a redução de peso, no entanto, segundo o médico cirurgião digestivo, especialista em cirurgia bariátrica e metabólica, Rogério Rodrigues, a bariátrica é mais eficaz e duradoura do que as canetinhas.

“Ambos são bons e indicados para o tratamento da obesidade, mas para obesos e grandes obesos, com mais doenças associadas, a exemplo do diabetes, pressão alta e problemas cardiovasculares, o benefício da cirurgia bariátrica é bem maior. Embora a bariátrica seja um procedimento cirúrgico, ao contrário das canetinhas que é um tratamento clínico, ela tem um resultado mais duraroudo. A pessoa que faz uso das canetinhas, quando para de tomar a medicação, volta a ter o metabolismo que era antes e ela pode ter reganho de peso. Então podemos dizer sim que a cirurgia bariátrica é mais eficiente que as canetinhas”, afirma.

E estudos comprovam a afirmação do doutor Rogério Rodrigues. Um estudo apresentado no Congresso Anual da American Society for Metabolic and Bariatric Surgery (ASMBS) este ano, mostrou que a cirurgia bariátrica foi associada a uma perda de peso cerca de cinco vezes maior do que as canetinhas (semaglutida ou tirzepatida).

Pesquisadores do NYU Langone Health e do NYC Health constataram que pacientes submetidos a uma das cirurgias bariátricas perderam, em média, 26,3 kg em dois anos, em comparação com 5,4 kg entre os que usaram as canetinhas emagrecedoras por pelo menos seis meses (24% de perda de peso total vs. 4,7%). Entre os que usaram as canetinhas de forma contínua por um ano, a perda foi maior, mas ainda significativamente inferior à obtida com cirurgia (7% de perda de peso total).

O cirurgião Rogério Rodrigues ressalta a importância de, antes de aderir a qualquer tratamento, é fundamental passar por uma avaliação médica de confiança. “Os estudos comprovam o benefício duradouro da bariátrica, mas é importante frisar que cada caso é um caso. A gente precisa avaliar o paciente e ver a melhor conduta para cada pessoa. Por isso, antes de fazer qualquer tratamento, é fundamental passar por um médico da sua confiança”, frisa o especialista em cirurgia metabólica e bariátrica.

Cirurgia metabólica e bariátrica

Cirurgias como o bypass gástrico e a gastrectomia vertical são os tratamentos mais eficazes e duradouros para obesidade grave. Elas melhoram ou resolvem comorbidades como diabetes tipo 2, hipertensão e doenças cardiovasculares, com um perfil de segurança comparável a cirurgias comuns como colecistectomia, apendicectomia e prótese de joelho.

