CIRURGIA É O PRIMEIRO HOSPITAL FILANTRÓPICO DE SERGIPE A CONQUISTAR ACREDITAÇÃO HOSPITALAR NÍVEL 1

O Hospital de Cirurgia (HC) é o primeiro hospital filantrópico de Sergipe a conquistar Acreditação Hospitalar Nível 1 expedida pela Organização Nacional de Acreditação (ONA). Trata-se do principal selo de qualidade nacional concedido às instituições de saúde. No Brasil, de 7.309 hospitais em funcionamento apenas 439 possuem alguma certificação, de acordo com dados da Associação Brasileira CIO Saúde (ABCIS).

Prestes a completar 100 anos, o HC – referência em atendimento de média e alta complexidade para o Sistema Único de Saúde (SUS) – tem uma história de existência, prestação de serviço e de superação que se confunde com a história da saúde sergipana. Pioneirismo é a marca forte da instituição e mais uma vez provou isso.

Para conquistar a Acreditação, o Cirurgia passou por avaliações nos meses de junho e julho para comprovar que atende aos padrões definidos pela ONA – entidade não governamental credenciada pelo Ministério da Saúde que certifica a qualidade de serviços de saúde no Brasil, com foco na segurança do paciente. Nesta terça-feira, 27, a Organização Nacional oficializou a Acreditação do HC.

No Brasil, atualmente, apenas 23 hospitais filantrópicos possuem a Acreditação Hospitalar expedida pela ONA, sendo que, na Região Nordeste, apenas o Hospital de Cirurgia tem, no momento, essa certificação da Organização Nacional.

Frutos da Intervenção

A Acreditação do HC é mais um fruto do trabalho que vem sendo executado há quase seis anos pela Intervenção Judicial. Com a atual administração, a instituição teve um aumento exponencial em atendimentos quando comparados os dados entre 2018 e 2023 (914% em consultas, 874,8% em exames e 334,5% em procedimentos cirúrgicos), entre tantos outros feitos.

“Nosso sentimento hoje é de gratidão e de sensação de dever cumprido. Esta Acreditação chega para coroar um trabalho árduo e vitorioso feito por várias mãos em nosso HC. Nossas equipes se prepararam durante dois anos para passar pela avaliação da ONA. Mas, sem dúvidas, o nosso preparo começou muito antes. Foi em 2018 quando assumimos a gestão por meio da Intervenção Judicial e fizemos esse hospital fundado pelo visionário doutor Augusto Leite ressurgir”, relata a interventora judicial do Cirurgia, a enfermeira Márcia Guimarães.

Superação

Nos últimos anos da década de 2010, o HC viveu uma de suas piores crises – correndo o risco de fechar as portas – devido à má gestão: desassistência aos pacientes, com filas para consultas, exames e cirurgias; diversas dívidas; desabastecimento de insumos básicos; estruturas e equipamentos precários; e desamparo ao trabalhador, com salários atrasados. Mas, com planejamento, foco e comprometimento da gestão da Intervenção, a instituição se reergueu.

Desde o início da Intervenção, em novembro de 2018, até o momento, o Cirurgia passou por inúmeras transformações, com implantação de fluxos e processos; modernização da infraestrutura, com construção e reforma de enfermarias e UTI’s. Houve também investimento na qualificação dos colaboradores, aquisição de novos equipamentos para garantir a qualidade na assistência e expandir a capacidade de atendimento.

Case de sucesso no Brasil

Além de uma gestão comprometida, um dos principais fatores responsáveis pela transformação do Cirurgia foi a participação no Projeto de Reestruturação de Hospitais Públicos (RHP), vinculado ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), do Ministério da Saúde. A iniciativa do Governo Federal contribuiu para a melhora de processos assistenciais, administrativos e gerenciais dentro do hospital.

O Cirurgia concluiu a trajetória no RHP (outubro de 2018 a dezembro de 2020) como case de sucesso entre os hospitais participantes do Brasil. “O projeto foi essencial para nos trazer uma base de como deveríamos trabalhar, porque não existia processo de trabalho. Não tinha na lida dos profissionais da assistência nada voltado para educação permanente. Foi impressionante o nosso desenvolvimento”, expõe a interventora.

Outros projetos também fizeram a diferença na evolução do Cirurgia, como “Todos pela Saúde”, iniciativa nacional do Banco Itaú, que auxiliou no gerenciamento e na qualificação da assistência hospitalar durante a pandemia da Covid-19; “ONG Transparente” do MPSE; “Paciente Seguro”, “Saúde em Nossas Mãos” e “Qualificação Hospitalar” – os três últimos do Proadi-SUS.

Ao criar o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), o Núcleo de Educação Permanente (NEP) e o Escritório da Qualidade, a gestão da Intervenção também deu um passo importante para a melhoria contínua dos processos do hospital, buscando sempre a excelência.

Qualidade em foco

Desde 2022, o Escritório de Qualidade do HC foi o responsável por desenvolver junto aos setores e lideranças do hospital um projeto voltado à adequação dos requisitos do Manual Brasileiro de Acreditação, com o objetivo de garantir a qualidade e a segurança do paciente.

“Foram realizadas várias ações, como aperfeiçoamento da padronização de fluxos e rotinas, elaboração de políticas, protocolos e treinamentos. Foi um trabalho feito por todos que fazem o HC e, assim, conquistamos o sonhado selo”, relata a gerente do Escritório de Qualidade, a enfermeira Elizayne Santos.

Diretora assistencial, a enfermeira Mirella Dornelas também teve grande contribuição para a conquista da certificação. “A Acreditação, muito mais que um selo, é uma ferramenta para a melhoria contínua da qualidade assistencial, promovendo uma cultura de compromisso com a evolução constante dos nossos serviços. Ela estimula a implementação de práticas eficazes que visam também a satisfação dos nossos pacientes. Para nós, é muito gratificante elevar o Cirurgia ao patamar de excelência que ele merece estar”, finaliza.

