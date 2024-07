CLÍNICO GERAL DO IPESAÚDE ALERTA SOBRE IMPORTÂNCIA DE IDENTIFICAR FATORES DE RISCO DE DOENÇAS CRÔNICAS

De acordo com o Ministério da Saúde, as doenças crônicas são responsáveis por cerca de 75% dos óbitos no Brasil. Essas condições geralmente não representam riscos significativos a curto prazo, mas ao longo do tempo podem causar complicações graves. Atenta a essa realidade, a Unidade Regional de Itabaiana do Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde) tem se destacado como uma referência em atendimento médico, especialmente na área de clínica geral.

Além de oferecer serviços de qualidade, a Regional Itabaiana tem investido fortemente na conscientização e prevenção de doenças. O clínico geral da unidade, Pedro Jorge, explica que as doenças crônicas afetam principalmente os idosos. Porém, atualmente está ocorrendo um aumento no número de pacientes adultos que têm essas comorbidades.

Caracterizadas por sua natureza silenciosa e impossibilidade de cura definitiva, as doenças crônicas podem ser controladas e tratadas para reduzir sintomas e evitar complicações futuras. Entre as mais comuns estão o diabetes, a hipertensão, a obesidade e as doenças cardiovasculares. O clínico geral destaca a importância da prevenção com a realização de exames de rotina.”A gente lembra que, em muitos casos que a pessoa tem a doença, entra a questão do componente genético, mas é algo que se pode prevenir e controlar”, conta.

“Quando a doença já está estabelecida, a gente pode viver de uma forma tranquila com os cuidados pertinentes. Para isso, o paciente precisa se cuidar e fazer os exames periódicos. São esses dois fatores que possibilitam o diagnóstico com mais precisão para iniciar os cuidados desde cedo. É importante manter um estilo de vida equilibrado, com uma boa qualidade de sono, gerenciamento do estresse e manutenção de relacionamentos sociais saudáveis. A alimentação saudável atrelada à atividade física também é importante”, diz.

Para o coordenador do Ipesaúde Itabaiana, Rubens Yuri Souza, o Ipes tem demonstrado seu compromisso com a construção de um futuro mais saudável para os beneficiários da região agreste. “A prevenção de doenças crônicas é um dos pilares do trabalho realizado pelo Ipes. Conscientes de que essas condições representam um grande desafio para a saúde pública, os nossos profissionais buscam identificar fatores de risco precocemente e oferecer orientações para um estilo de vida mais saudável. Em 2021, realizávamos 1.400 atendimentos; atualmente, atendemos cerca de 3.200 pacientes ao mês”, avalia.

ASN – Foto: Erick O’Hara