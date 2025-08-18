COM 15 JOGOS SIMULTÂNEOS, 1ª COPA SERIGY DE FUTEBOL AMADOR MOVIMENTA A CAPITAL E O INTERIOR DE SERGIPE

O futebol amador de Sergipe viveu um fim de semana histórico com o pontapé inicial da 1ª Copa Serigy de Futebol Amador, promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel). Entre sábado e domingo, foram realizados 15 jogos simultâneos em diferentes municípios do interior e também em Aracaju, envolvendo equipes femininas e masculinas.

O torneio, considerado inédito no calendário esportivo estadual, tem como objetivo estimular a prática esportiva, promover a integração entre comunidades e valorizar os atletas que sonham em trilhar caminhos maiores no futebol.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, destacou a importância do campeonato para fortalecer a modalidade. “A Copa Serigy nasce como uma grande vitrine para o futebol amador sergipano. É um espaço de inclusão, que dá oportunidade tanto para os homens quanto para as mulheres mostrarem seu talento. O Governo de Sergipe segue comprometido em investir na base e no esporte comunitário, que são fundamentais para transformar vidas”, afirmou.

As mulheres também celebraram a iniciativa, ressaltando o incentivo ao futebol feminino. “É uma emoção imensa participar de uma competição desse porte. Muitas vezes o futebol feminino fica em segundo plano, e agora temos a chance de jogar com visibilidade e organização, o futebol feminino estava precisando disso”, comentou Maria de Fátima, da comissão técnica da equipe de Nossa Senhora do Socorro.

Com rodadas acontecendo em várias regiões, a Copa Serigy promete movimentar torcidas, revelar novos talentos e consolidar-se como um dos principais eventos do futebol amador em Sergipe.

Sobre a Copa Serigy de Futebol Amador

A 1a Copa Serigy de Futebol Amador é promovida pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (SEEL), em parceria com a Federação Sergipana de Futebol (FSF) e apoio do Banese. Em sua primeira edição em 2025, o torneio mobiliza 31 municípios, com a participação de 62 equipes distribuídas entre as categorias masculina e feminina. A competição é realizada em 24 cidades-sede, com a programação de 154 partidas até 26 de outubro. Um marco desta edição é a obrigatoriedade da inscrição de equipes femininas por todos os municípios participantes, consolidando o protagonismo do futebol feminino no estado. A premiação totaliza R$ 210 mil, distribuídos de forma igualitária entre as categorias. Além disso, a equipe campeã feminina representará Sergipe na Copa Rainha Marta Nordeste, ampliando a visibilidade do futebol sergipano no cenário regional.

Resultados da 1ª Rodada da Copa Serigy de Futebol Amador

A bola rolou neste fim de semana para a abertura da 1ª Copa Serigy de Futebol Amador e o destaque da rodada ficou por conta do equilíbrio em alguns confrontos e das grandes goleadas registradas no futebol feminino. A equipe de Estância venceu São Domingos por 16 a 0, enquanto Gararu superou Telha por 13 a 0, mostrando a força ofensiva logo na estreia.

Confira todos os resultados do fim de semana:

Sábado – 16/08

Feminino: Telha 0 x 13 Gararu /Masculino: Telha 1 x 1 Gararu

Feminino: Riachão do Dantas 0 x 1 Itabaianinha /Masculino: Riachão do Dantas 0 x 3 Itabaianinha

Feminino: Lagarto 2 x 3 Pedrinhas /Masculino: Lagarto 1 x 0 Pedrinhas

Domingo – 17/08

Feminino: Lourdes 1 x 0 Graccho /Masculino: Lourdes 3 x 0 Graccho

Feminino: Capela 2 x 1 Siriri /Masculino: Capela 1 x 0 Siriri

Feminino: Ilha 1 x 0 Propriá /Masculino: Ilha 1 x 2 Propriá

Feminino: Aracaju 5 x 0 São Cristóvão /Masculino: Aracaju 2 x 0 São Cristóvão

Feminino: Tobias Barreto 3 x 1 Poço Verde /Masculino: Tobias Barreto 2 x 1 Poço Verde

Feminino: Pacatuba 1 x 0 Muribeca /Masculino: Pacatuba 0 x 5 Muribeca

Feminino: Estância 16 x 0 São Domingos /Masculino: Estância 1 x 0 São Domingos

Feminino: N. Sra. do Socorro 3 x 1 Itaporanga D’Ajuda /Masculino: N. Sra. do Socorro 3 x 0 Itaporanga D’Ajuda

Feminino: Japaratuba 4 x 2 Barra dos Coqueiros /Masculino: Japaratuba 1 x 2 Barra dos Coqueiros

Feminino: Canindé 2 x 2 Poço Redondo /Masculino: Canindé 1 x 0 Poço Redondo

Feminino: Rosário 2 x 6 General Maynard /Masculino: Rosário 1 x 1 General Maynard

Masculino: Laranjeiras 1 x 0 Divina Pastora

(não houve jogo no feminino)

Foto: Ascom/ Seel