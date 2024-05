COM APOIO DA PREFEITURA, TROFÉU NORTE NORDESTE LOTERIAS CAIXA DE ATLETISMO INICIA NESTE SÁBADO

Neste final de semana, 11 e 12, a capital sergipana recebe pela primeira vez o Troféu Norte Nordeste Loterias Caixa de Atletismo Adulto, que acontece na Universidade Tiradentes, com o apoio da Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp).

O evento reunirá 370 atletas a partir dos 16 anos, de todos os estados das regiões Norte e Nordeste, além da participação de alguns estados do Centro-Oeste e do Sul, que receberam o convite para participar dessa competição regional.

No sábado, primeiro dia de competição, as disputas vão das 6h às 16h20. Já no domingo, acontecem das 7h às 11h20. A secretária da Sejesp, Liliane Borba, destaca a alegria por Aracaju receber este tipo de evento esportivo, e reforça o apoio que a Prefeitura, por meio da Secretaria, está direcionando para a realização da competição.

“Nossa capital cada vez mais se consolida como uma cidade preparada para as competições esportivas de nível nacional e internacional. Por isso, é uma satisfação para a Sejesp ver Aracaju receber todos esses jovens do Brasil inteiro e contribuir para a valorização e difusão da modalidade aqui no estado”, relata a gestora.

Os atletas disputarão em busca de obter índice, que contribui para a classificação para o Troféu Brasil Loterias Caixa de Atletismo. A presidenta da Federação Sergipana de Atletismo (Fsat), Ethel Menezes, reitera que a Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte é parceira ativa na realização destes eventos.

“A Sejesp sempre foi parceira da Federação e não deixaria de estar presente neste evento que vem pela primeira vez ao nosso estado”, pontua a representante da instituição responsável pela realização da competição.

Os atletas Ângelo Gomes, Clara Medeiros, Fabrício Santos e Yasmin Vieira, que treinam na Estação Cidadania-Radialista Carlos Magno, espaço poliesportivo mantido pela Prefeitura de Aracaju, que fica localizado no bairro Bugio, zona Oeste da capital, serão uns dos representantes de Sergipe no evento.

Ângelo Gomes, de 18 anos, que competirá na prova 400m barreiras, fala sobre a expectativa de participar do evento em casa.

“Esta será a minha primeira vez participando desta competição e, de certa forma, estou ansioso, mas com bastante expectativa, porque será a oportunidade de eu melhorar o meu tempo nesta prova, algo que venho me empenhando nos treinos para conseguir”, detalha, confiante, o atleta.

Foto: Ascom/Sejesp