COM APOIO DO GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE, WORLD TOUR BT 100 BEACH TENNIS ARACAJU 2024 É ABERTO

Sergipe é sede, pela primeira vez, da etapa BT100 do Circuito Mundial de Beach Tennis. O evento, que conta com o apoio do governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), foi aberto nesta sexta-feira, 16. Com jogos iniciados na última quarta-feira, 14, o evento segue até domingo, 18, na Praia da Cinelândia, com competições que acontecem em 22 quadras.

O governador Fábio Mitidieri destacou que, em todos os dias de evento, haverá uma média de 700 atletas participando. “Sabemos que Sergipe é o ‘país do forró’, mas Aracaju se torna a capital do beach tennis durante este final de semana”, afirmou.

O BT100 é um dos torneios mais prestigiados da modalidade do beach tennis. É uma competição internacional que atrai jogadores de alto nível, incluindo muitos dos melhores atletas da modalidade. O torneio faz parte do circuito profissional, reconhecido pela Federação Internacional de Tênis (ITF), e conta com uma alta premiação, o que o torna um evento muito cobiçado no calendário do beach tennis.

Destacando os investimentos e a valorização do esporte por parte do governo do Estado, a secretária da Seel, Mariana Dantas, falou sobre a iniciativa de diversificar campeonatos e modalidades esportivas.

“A gente tem tudo para abraçar esportes de areia. Temos uma faixa de areia muito extensa e isso está provando a qualidade que nós temos nesse evento. Aqui, a gente encontra uma grande estrutura e podemos acompanhar o melhor do esporte mundial aqui em Aracaju, aqui em Sergipe”, afirmou.

O evento é mais uma etapa do circuito mundial de Beach Tennis e a nomenclatura BT100 rege a pontuação oferecida aos atletas campeões do evento, que ganham 100 pontos para serem somados ao ranking internacional de Beach Tennis, regulamentado pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e pela Federação Internacional de Tennis (FIT).

Um dos organizadores do evento, Gustavo Moura, agradeceu o apoio que recebeu para a realização do evento e destacou o desafio de trazer para o estado um campeonato desse porte. “Foi um desafio muito grande realizar esse evento com a quantidade de atletas de vários lugares. Mas, apesar disso, é muito gratificante acompanhar o evento acontecendo”, frisou.

Foto: Arthur Soares