COM EMENDA DO SENADOR LAÉRCIO, CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE ITABAIANA GANHA UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

Foi inaugurado nesta segunda-feira (16/06), em Itabaiana, o Centro de Especialidades Médicas Dr. José Luciano de Siqueira, anexo ao Hospital Regional do município. A nova unidade representa um avanço expressivo para a saúde pública do Agreste sergipano, com estrutura moderna, atendimento humanizado e a oferta de diversas especialidades médicas. Entre os destaques da entrega está a aquisição de um aparelho de ressonância magnética, viabilizado por emenda do senador Laércio Oliveira (PP-SE).

Presente ao evento, o deputado estadual Luciano destacou o papel do senador. “O povo de Itabaiana votou em Laércio Oliveira porque reconhece o homem que ele é. E hoje ele presenteia a cidade com quase R$ 10 milhões em investimentos na saúde. A ressonância magnética era um sonho, e agora é realidade”, afirmou emocionado.

Durante a cerimônia de inauguração, o senador ressaltou o impacto direto que o novo equipamento terá na vida da população da região. “É mais uma entrega que demonstra a sensibilidade do Governo do Estado com a saúde. Esse centro permite uma triagem eficiente, atendendo à necessidade específica do ser humano naquele momento. Melhora a oferta de exames e consultas e, principalmente, evita o deslocamento doloroso para Aracaju em busca de atendimento. Agora, as pessoas serão acolhidas e cuidadas aqui mesmo, na sua terra”, declarou Laércio Oliveira.

Com cinco consultórios, sala de pequenos procedimentos, recepção climatizada e equipamentos de ponta, o CEM oferece atendimentos em áreas como cardiologia, ortopedia, ginecologia, cirurgia geral, oftalmologia, angiologia, endocrinologia, urologia e pneumologia. A unidade amplia significativamente a capacidade de atendimento do Hospital Regional de Itabaiana, garantindo maior conforto e resolutividade para os pacientes do Agreste.

Na ocasião, também foi assinada a ordem de serviço para a reforma e ampliação do pronto-socorro do Hospital Regional, com um investimento adicional de R$ 4,58 milhões, reforçando o compromisso do governo estadual e de seus representantes com o fortalecimento da saúde no interior de Sergipe.

O Centro de Especialidades Médicas Dr. José Luciano de Siqueira é uma resposta concreta à demanda histórica da população do Agreste, que agora poderá contar com serviços especializados mais próximos, dignos e eficientes. “Seguimos juntos por uma saúde mais humana, mais próxima e mais eficiente. Meu compromisso é com o povo e com a melhoria real da vida dos sergipanos”, concluiu o senador Laércio Oliveira.

