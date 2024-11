COM A TELEMEDICINA, A PREFEITURA AMPLIA O ACESSO A ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ARACAJU

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), tem utilizado a telemedicina como uma ferramenta essencial para ampliar o acesso dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) a atendimentos médicos especializados na capital sergipana. Desde sua implantação, em março de 2023, o serviço já garantiu o agendamento de 36.188 consultas.

De acordo com o coordenador de Inovação e Gestão Estratégica da SMS, Arthur Oliveira Dória, a telemedicina tem se consolidado como uma solução prática e eficiente em todo o Brasil.

“Como muitas vezes não temos determinados especialistas na cidade, conseguimos disponibilizar médicos de outros estados, agilizando as consultas. Isso reduz significativamente as filas de espera. Em Aracaju, o modelo permite que os pacientes sejam atendidos em salas equipadas com computadores, câmeras e microfones nas Unidades de Saúde da Família (USFs) e nos Centros de Atenção Psicossocial (Caps). Esses ambientes oferecem total privacidade, garantindo uma conexão direta e segura com médicos especializados que realizam as consultas remotamente”, explica Arthur.

Entre as especialidades oferecidas estão geriatria, endocrinologia, nefrologia, neurologia, neurologia pediátrica, psiquiatria, cardiologia, reumatologia, urologia e gastroenterologia. Na rede municipal, o serviço de telemedicina está disponível em 39 unidades, podendo ser acessado por usuários referenciados de todas as 45 USFs. Além disso, o atendimento é ofertado nos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) Vida, Primavera e Liberdade.

“A telemedicina busca acelerar o atendimento em especialidades onde há déficit de profissionais. O método é seguro e segue os mesmos padrões das consultas presenciais. O agendamento é feito diretamente na unidade de saúde de referência do paciente, que, no dia da consulta, retorna à unidade para assinar um termo de consentimento para o atendimento remoto”, detalha o coordenador.

Avanços e desafios

Embora o serviço esteja em constante expansão, a taxa de absenteísmo ainda representa um desafio: cerca de 50% dos agendamentos não são concluídos porque os pacientes não comparecem às consultas. “Estamos enfrentando essa questão com ações como a triagem detalhada das filas, agendamentos presenciais na recepção e contato direto com os usuários para reforçar a importância de comparecer às consultas”, ressalta Arthur.

Com a telemedicina, a Prefeitura de Aracaju reforça seu compromisso com a inovação e a garantia do acesso mais rápido e eficiente à saúde, beneficiando milhares de cidadãos.

