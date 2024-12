COMPLEXO VIÁRIO MARIA DO CARMO PROMOVERÁ AVANÇOS NA MOBILIDADE URBANA E NO DESENVOLVIMENTO DE ARACAJU

Informe publicitário

O último mês de 2024 foi marcado pelo início de uma importante obra: o Complexo Viário Senadora Maria do Carmo Alves, que teve a ordem de serviço autorizada no dia 12 de dezembro. O maior investimento em infraestrutura urbana da capital sergipana desde a construção da Ponte Aracaju-Barra, inaugurada em 2006, vai promover o desenvolvimento socioeconômico em Sergipe, ao passo que contribui para a mobilidade urbana e para potencializar o turismo no estado.

Com um investimento inicial de R$ 318.268.670,35, o complexo viário faz parte do Programa Sergipano de Desenvolvimento Socioeconômico (Desenvolve Sergipe), e está sob coordenação da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi). A obra tem como empresa responsável a Constran Internacional Construções S/A, e previsão de conclusão para o início de 2027.

O Complexo Viário Senadora Maria do Carmo Alves será formado por um viaduto com extensão aproximada de 180 metros, na interseção da Avenida Tancredo Neves com a Avenida Beira Mar, e uma ponte estaiada de 360 metros, interligando a Avenida Tancredo Neves ao bairro Coroa do Meio. Também foram consideradas ciclovias e a contratação dos serviços complementares de terraplenagem, pavimentação, drenagem e sinalização. O projeto tem extensão total aproximada de 4,8 km.

Filipe Costa Pereira, 21, trabalha há 4 anos em uma loja de embalagens no bairro Coroa do Meio. Morador do bairro Jabotiana, o jovem destacou o quanto a obra foi aguardada, já que diariamente ele precisa fazer o percurso entre a Avenida Tancredo Neves e a região das praias da capital. “Como meu horário de trabalho é regular, sempre enfrento o horário de pico no trânsito da cidade e, com essa construção do complexo, vai facilitar bastante, já que hoje tem muito engarrafamento”, contou.

Para Filipe, o investimento na mobilidade urbana trará benefícios para toda a capital. “Vai ser muito bom não só aqui, para região da Coroa do Meio e Atalaia, mas para Aracaju em geral. Vejo muitos clientes reclamando que, no horário de pico, aqui próximo ao shopping Riomar é bastante congestionado. Agora, esse complexo vem para melhorar”, afirmou.

Economia e empregos

Além das melhorias para a mobilidade, o investimento do Governo do Estado no Complexo Viário Senadora Maria do Carmo Alves contribui para impulsionar o turismo em Sergipe, já que as praias e orla de Aracaju estão entre os principais atrativos turísticos do estado e concentram a maioria dos restaurantes e hospedagens da capital.

Segundo o empresário do setor hoteleiro, José Wilson dos Santos, o turismo é sustentado por vários pilares, como eventos e infraestrutura, áreas que têm recebido a devida atenção do Estado para o crescimento de Sergipe. “Vejo esse investimento do Governo do Estado como um pilar muito importante para a infraestrutura do turismo de Sergipe. O governo chegou na hora certa, em que o nosso trânsito já está se tornando caótico e a mobilidade urbana em Aracaju já passa a ser um problema. Vislumbramos que, antes dos dois próximos anos, nós já teremos essa ponte, que vai facilitar bastante o fluxo e embelezar a cidade, já que pelo que vi, será também um projeto de encantamento aos olhos do turista”, declarou Wilson ao ressaltar ainda a beleza do projeto da ponte.

O volume de investimentos da obra impactará ainda na geração de empregos para Sergipe. A previsão é que 400 empregos diretos e cerca de mil indiretos sejam gerados durante a execução dos serviços. “A mão de obra daqui está sendo bem aproveitada, vai gerar muito emprego para quem está precisando. A empresa que eu trabalho está contratando muita gente exclusivamente para essa obra. Vai ter mão de obra qualificada para vários tipos de profissões”, pontuou o topógrafo Joelson Pereira, que é morador de Rosário do Catete.