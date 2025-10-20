CONFIANÇA, DESPORTISTA ARACAJU E ESTANCIANO VENCEM NA ABERTURA DO CAMPEONATO SERGIPANO FEMININO

Três partidas marcaram o início do Campeonato Sergipano Feminino Adulto de 2025. Os duelos aconteceram neste fim de semana, em municípios do estado. Ao todo foram marcados 20 gols.

A rodada de abertura começou no sábado (18/10), com as vitórias do Confiança e Desportiva Aracaju. O time azulino goleou o Lagarto por 10 a 0, no estádio Paulo Barreto, em Lagarto. Os gols do Confiança foram de Valeska (4x), Cristiana (2x), Marta (2x), Ketin e Maria Sena.

No CD da FSF, na Barra dos Coqueiros, a Arará Brava derrotou o Olímpico por 4 a 1. Os gols da Desportiva Aracaju foram de Janaína (3x) e Mikaelly. A atleta Marcela marcou o único gol do dragão da zona sul.

E no domingo, a rodada foi encerrada com o duelo entre Rosário Central e Estanciano, no CD da FSF, na Barra dos Coqueiros. O time de Estância venceu por 5 a 0. Os gols foram de Victoria Dantas (3x), Beatriz Santos e Laiza Gomes.

O estadual terá sequência no próximo fim de semana. Acompanhe os confrontos da 2ª rodada do Sergipano Feminino Adulto:

Domingo (26/10)

15h15 – Confiança x Rosário Central, CD da FSF, Barra dos Coqueiros

15h15 – Olímpico x Juventude, estádio Tenison Souza, em Itabaianinha

15h15 – Estanciano x Desportiva Aracaju, a definir local

Com informações da FSF – Foto: Dandara Prado/ADC e Escola de Arbitragem