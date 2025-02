CONFIANÇA E GUARANY VENCEM E CARMÓPOLIS X AMÉRICA EMPATAM NA 7ª RODADA DO CAMPEONATO SERGIPANO

Com três jogos realizados neste sábado (15), foi de início da 7ª rodada do Campeonato Sergipano da Série A1 de 2025. Duas partidas aconteceram no interior do estado e outro jogo na capital.

Na arena Batistão o duelo foi entre Confiança e Barra dos Coqueiros. O time azulino fez valer o bom momento na temporada e venceu por 8 a 1. Os gols da goleada do Confiança foram de Adryan, Rodriguinho, Breyner Camilo, Fábio, Ronald Camarão (2x) e Neto (2x). E em cobrança de pênalti, o atacante Caio Miranda marcou o único gol do Barra.

No município de Nossa Senhora das Dores, o estádio Ariston Azevedo recebeu a partida entre Carmópolis e América de Propriá. O duelo terminou no empate em 1 a 1. O tricolor da ribeirinha saiu na frente com Michael. E o time de Carmópolis empatou com Vanderley.

Já no estádio Caio Feitosa, em Porto da Folha, as equipes do Guarany e Falcon se enfrentaram. O time da casa venceu por 2 a 0. Os gols do Guarany foram de Rayamerson e Paulo Henrique.

Veja a classificação com os resultados deste sábado do Sergipão:

1) Confiança 19 pontos

2) Falcon 12 pontos

3) Itabaiana 12 pontos

4) Lagarto 10 pontos

5) Guarany 10 pontos

6) América de Propriá 09 pontos

7) Sergipe 08 pontos

8) Barra 07 pontos

9) Dorense 02 pontos

10) Carmópolis 02 ponto

O estadual terá sequência neste domingo com mais dois jogos válidos pela 7ª rodada do Sergipão. Confira os detalhes:

Domingo (16/02)

16h – Itabaiana x Dorense, estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana

16h – Sergipe x Lagarto, arena Batistão, em Aracaju

Com informações da FSF 0 Foto: Fellipe Carvalho/FFC e Luiz Neto/ADC