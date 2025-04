CONFIANÇA VENCE CAXIAS POR 2 A 1 E O ITABAIANA PERDE PARA O YPIRANGA POR 3 A 2, NA ARENA BATISTÃO EM ARACAJU

As equipes do Confiança e Itabaiana entraram em campo neste fim de semana pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. No sábado (19), a equipe do tricolor enfrentou fora de casa, o Ypiranga.

O Itabaiana perdeu por 3 a 2 em jogo realizado no município de Erechim, no Rio Grande do Sul. Os gols do time sergipano foram de Wendel Júnior e Fabrício. Cristiano e Charles marcaram para o time gaúcho.

E no domingo (20), em Aracaju, na arena Batistão, o Confiança recebeu a equipe de Caxias. De virada, o time azulino venceu por 2 a 1. O Caxias saiu na frente com Iago. O gols do dragão foram de Breyner Camilo e Valdir Júnior.

Os clubes sergipanos voltam a campo no próximo fim de semana pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Acompanhe os confortos:

Sábado (26)

17h – Confiança x Ponte Preta, arena Batistão, em Aracaju

Domingo (27/04)

16h30 – Itabaiana x São Bernardo, estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana

Com informações da FSF – Foto: Luiz Neto/ADC e Pablo Nunes/YFC