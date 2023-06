Confiança vence o América-RN por 1 a 0 na Arena das Dunas, em Natal, em jogo válido pela Série C do brasileirão

O Confiança venceu o América-RN na tarde deste sábado (17), na Arena das Dunas, em Natal, por 1 a 0, pela nona rodada da Série C do Brasileiro. Negueba foi autor do gol da vitória.

O América-RN começou melhor a partida, com mais posse de bola e criando as jogadas principalmente pelo lado esquerdo.

Arbitragem invalidou o gol por condição irregular do ataque do Mecão e gerou muita discussão. Jogadores e membros da comissão técnica de ambas as equipes discutiram bastante. Ao apito final, a vitória ficou mesmo com o Confiança que pôs fim a uma sequência de cinco jogos sem um triunfo.

A próxima rodada será crucial para o América, que terá a oportunidade de se reabilitar e escapar da zona de rebaixamento. O jogo será diante do CSA, na próxima quarta-feira (28). Já o Confiança chega aos 14 e é o quarto do grupo. O próximo compromisso do Dragão do Bairro Industrial será sábado (24) que vem, contra o Manaus, em jogo agendado para a Arena da Amazônia.

Foto: ADC