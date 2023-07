Confiança vence o líder Operário-PR pelo placar de 1 a 0 e encerra jejum. Próximo jogo será no Rio Grande do Sul

Confiança e Operário-PR se encontraram na tarde deste sábado (22) pela terceira divisão nacional e em situações distintas na tabela.

Em jogo válido pela Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol, o Confiança derrotou o Operário (PR) pelo placar de 1 a 0 e encerrou uma sequência de quatro jogos sem vencer na competição.

O Dragão estava fora do G-8, vindo de duas derrotas e sem vencer há quatro jogos. Mas na estreia de Luizinho Vieira, Dragão espantou o momento ruim vencendo por 1 a 0, gol de Riquelmo, que entrou no segundo tempo para decidir.

No sábado que vem, dia 29/07, o Confiança vai visitar o São José no Rio Grande do Sul. A partida vai acontecer no estádio Francisco Noveletto, às 16h. O Operário-PR recebe o Náutico no mesmo dia e horário no Germano Krüger.

Foto: Neto Ferreira/ADC