CONFIANÇA VENCE YPIRANGA POR 2 A 0, QUEBRA SEQUÊNCIA DE DERROTAS E DEIXA Z-4 DA SÉRIE C DO BRASILEIRÃO

O Confiança venceu a equipe do Ypiranga-RS por 2 a 0 na noite deste domingo (07), na Arena Batistão, em Aracaju, pela 12ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. André Lima e Vico, marcaram no primeiro tempo os gols da vitória.

O Dragão quebrou a sequência de quatro derrotas seguidas na Série C, subiu para a 14ª posição, deixou o Z-4 e chegou aos 11 pontos no campeonato. No total, a campanha é de três vitórias, três empates e seis derrotas em 11 partidas disputadas.

O Confiança volta a campo no próximo sábado, às 17h, no Almeidão, contra o Botafogo-PB. Já o Ypiranga-RS enfrenta o Athletico-PR na próxima quarta-feira, às 18h, fora de casa, pela Copa do Brasil.

Foto: Arthuro Paganini