COPA SERIGY DE FUTEBOL AMADOR ENTRA NA 2ª RODADA COM JOGOS EM VÁRIAS REGIÕES DO ESTADO DE SERGIPE

A 1ª Copa Serigy de Futebol Amador segue movimentando o esporte em Sergipe e chega, neste fim de semana, à sua segunda rodada, com partidas distribuídas em diferentes regiões do estado. A competição, promovida pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (SEEL), conta com transporte das delegações, alimentação, uniformes completos para os atletas e uma premiação de R$ 210 mil, oferecida pelo Banese. Além disso, a realização do campeonato também foi possível graças a uma emenda parlamentar do senador Alessandro Vieira, no valor de R$ 500 mil, fortalecendo ainda mais o incentivo ao esporte amador no estado.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, ressaltou a importância da competição para a integração das cidades e para o desenvolvimento dos atletas. “A Copa Serigy é um marco no fortalecimento do futebol amador de Sergipe. Estamos garantindo estrutura, logística e valorização dos nossos jogadores, além de levar esporte e lazer para milhares de sergipanos em todas as regiões. O entusiasmo das cidades em receber os jogos mostra a força do evento e a paixão pelo futebol”, destacou.

Jogos da rodada

Na segunda rodada, a bola rola em estádios de diferentes municípios: Canindé de São Francisco, Itabaianinha, Pedrinhas, Nossa Senhora de Lourdes, Telha, Aracaju, Divina Pastora, Nossa Senhora do Socorro, Barra dos Coqueiros, Propriá, Japaratuba, Capela, Tobias Barreto e São Domingos.

Serão disputados jogos masculinos e femininos, sempre em rodada dupla, com destaque para confrontos equilibrados que prometem agitar as torcidas locais. A cada jogo, cresce a animação das equipes participantes e o envolvimento da comunidade, que comparece em peso aos estádios para apoiar seus times.

Confira a programação

Sábado, dia 23

– Em Canindé de São Francisco, no Estádio André Avelino, às 15h, jogam Poço Redondo x Monte Alegre no feminino, e, às 16h30, no masculino.

– Em Itabaianinha, no Estádio Souzão, às 13h30, entram em campo Itabaianinha x Poço Verde no masculino, e, às 15h, no feminino.

– Em Pedrinhas, no Estádio Roberto Silva Alves, às 15h30, acontece Pedrinhas x Estância no feminino, e, às 17h, no masculino.

– Em Nossa Senhora de Lourdes, no Estádio José Vieira da Cruz, às 13h30, jogam N. Sra. de Lourdes x Gararu no masculino, e, às 15h, no feminino.

– Em Telha, no Estádio Antônio Dias dos Santos, às 13h30, acontece Telha x Graccho Cardoso no masculino, e, às 15h, no feminino.

Domingo, dia 24

– Em Aracaju, no Estádio Adolfo Rollemberg, às 8h, jogam Aracaju x Itaporanga D’Ajuda no feminino, e, às 9h30, no masculino.

– Em Divina Pastora, no Estádio Irmã Vera França, às 8h, entram em campo Divina Pastora x Siriri no feminino, e, às 9h30, no masculino.

– Em Nossa Senhora do Socorro, no Estádio Radialista Wellington Elias, às 8h, jogam N. Sra. do Socorro x São Cristóvão no feminino, e, às 9h30, no masculino.

– Em Barra dos Coqueiros, no Estádio João Cruz, às 8h, acontece Barra dos Coqueiros x Rosário do Catete no feminino, e, às 9h30, no masculino.

– Em Propriá, no Estádio Durval Feitosa, às 8h, jogam Propriá x Muribeca no feminino, e às 9h30 no masculino. Mais tarde, às 13h30, acontece Ilha das Flores x Pacatuba no feminino, e, às 15h, no masculino.

– Em Japaratuba, no Estádio Antônio Carlos Fontes Souza, às 15h30 jogam Japaratuba x General Maynard no masculino, e, às 17h, no feminino.

– Em Capela, no Estádio Rio Branco, às 13h30 acontece Capela x Laranjeiras no masculino, e, às 15h, no feminino.

– Em Tobias Barreto, no Estádio O Brejeirão, às 13h30, jogam Tobias Barreto x Riachão do Dantas no masculino, e, às 15h, no feminino.

– Em São Domingos, no Estádio José Arnaldo Pereira, às 13h30, acontece São Domingos x Lagarto no masculino, e, às 15h, no feminino.

Sobre a Copa Serigy de Futebol Amador

A 1ª Copa Serigy de Futebol Amador é promovida pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), em parceria com a Federação Sergipana de Futebol (FSF) e apoio do Banese. Em sua primeira edição, o torneio mobiliza 31 municípios, com a participação de 62 equipes distribuídas entre as categorias masculina e feminina. A competição é realizada em 24 cidades-sede, com a programação de 154 partidas até 26 de outubro.

Um marco desta edição é a obrigatoriedade da inscrição de equipes femininas por todos os municípios participantes, consolidando o protagonismo do futebol feminino no estado. A premiação totaliza R$ 210 mil, distribuídos de forma igualitária entre as categorias. Além disso, a equipe campeã feminina representará Sergipe na Copa Rainha Marta Nordeste, ampliando a visibilidade do futebol sergipano no cenário regional.

Foto: Ascom Seel