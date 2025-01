CORREDORA DE 104 ANOS, DONA MARIA LUCIA, CONFIRMA PARTICIPAÇÃO NA 40ª CORRIDA CIDADE DE ARACAJU

Aos 104 anos, dona Maria Lucia Moura será a atleta mais experiente na 40ª Corrida Cidade de Aracaju. Nesta quarta-feira, 28, ela recebeu a visita do secretário da Juventude e do Esporte de Aracaju (Sejesp), Aquiles Silveira e da embaixadora da prova, Barbara Santos, e confirmou o seu retorno a maior corrida de rua de Sergipe após um ano longe das pistas.

Dona Maria Lucia iniciou no atletismo aos 80 anos. Participou de várias competições e mesmo depois dos 100 anos tem fôlego e saúde para cruzar a linha de chegada. Ela está inscrita no percurso de 5 km.

O secretário destacou que a presença de Dona Maria na corrida enaltece o atletismo brasileiro e inspira outras pessoas a ingressar no esporte e a buscar mais qualidade de vida. “É um exemplo para todos nós, principalmente para quem está sedentário e com preguiça de fazer atividades físicas”, completou Aquiles Silveira, encantado com tamanha disposição.

O abraço de dona Maria Lucia na embaixadora da corrida representou um encontro de gerações. De um lado Barbara com 26 anos; do outro uma atleta com 104. As duas prometem novos encontros e quem sabe um treino de preparação. “Será que consigo manter o ritmo de minha nova amiga?”, brincou a embaixadora.

A Corrida Cidade de Aracaju acontece no dia 29 de março de 2025 e terá três percursos: 5, 10 e 24 km. Além de dona Maria Lucia, os filhos Gilton de 59 anos e Valdelino de 65 vão participar da prova. No total, 10 mil pessoas estão inscritas.

Texto e foto Sejesp