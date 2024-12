CREDENCIAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PARA MÉDICOS HEMATOLOGISTAS SEGUE ABERTO; SÃO SEIS VAGAS

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) segue com as inscrições abertas para o credenciamento de médicos hematologistas. Os profissionais interessados podem fazer o cadastro por meio do site da pasta, no banner ‘Credenciamento Médico 2024’. No link credenciamento, o candidato deverá enviar as documentações e requerimento solicitados no edital.

A contratação de médicos hematologistas objetiva suprir a demanda no serviço do Sistema Único de Saúde (SUS) e atender à necessidade assistencial da rede onco-hematológica do Estado. O chamamento foi iniciado em 21 de novembro deste ano. Os contratados prestarão atendimento no Serviço de Hematologia Estadual, no Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse). O secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, destaca que a SES está empenhada em atender de maneira qualificada às necessidades dos pacientes. “Estamos colocando em prática estratégias, como novas propostas para atrair os hematologistas e suprir a necessidade da rede de saúde. Nossa prioridade é garantir assistência médica continuada aos pacientes e não estamos medindo esforços para isso”, reforçou. Os profissionais convocados devem apresentar os documentos solicitados obedecendo a data e horário disponíveis nas listas publicadas no site da Saúde. Neste sentido, o candidato deve acompanhar as convocações, que seguem o critério de cadastro reserva. O credenciamento é uma modalidade essencial em razão do déficit de médicos na rede estadual de saúde e tem o intuito de suprir a capacidade de atendimento do Serviço de Hematologia no Huse. A falta de adesão de médicos especialistas é uma situação enfrentada no país. Clique para acessar o Edital do Credenciamento 01/2024.

ASN – Foto: Flávia Pacheco