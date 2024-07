CRÉDITO DO PLANO SAFRA 2023/2024 IMPACTOU EM 41,9 MIL EMPREGOS NO ESTADO DE SERGIPE, DIZ ETENE

As atividades econômicas financiadas pelo Plano Safra 2023/2024 em Sergipe foram responsáveis por criar ou manter mais de 41,9 mil postos de trabalho, entre formais e informais. O levantamento é do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene) e considera os impactos gerados pelo crédito liberado pelo Banco do Nordeste (BNB) no período.

Ao todo, o BNB contratou R$ 847,7 milhões no Plano Safra 23/24 no estado, tanto em agricultura empresarial quanto familiar. Esses valores se reverteram em R$ 1,3 bilhão no Valor Bruto da Produção (VBP), que considera o impacto positivo no faturamento que os produtores têm em seus negócios, conforme explica o economista e gerente executivo do Etene, Allisson Martins. Outros resultados positivos provocados pelo crédito do BNB no estado foram na elevação da massa salarial (R$ 260,1 milhões) e tributos arrecadados (R$ 80,9 milhões).

Conforme aponta o economista, o crédito do Banco do Nordeste, pela sua característica de desenvolvimento, promove uma série de efeitos catalisadores na economia, na medida em que impulsiona os empreendimentos com financiamentos com prazos e taxas atrativas, possibilitando a realização de investimentos e expansão da capacidade produtiva.

“No Plano Safra 2023/2024, priorizamos o atendimento aos agricultores familiares, mini e pequenos produtores rurais, custeando diversas culturas, com destaque para o milho, laranja e cana-de-açúcar. Além da atividade agrícola e pecuária, foram contemplados também os empreendimentos comerciais e agroindustriais ligados à produção rural. O BNB conta com 17 agências, o que corresponde a 9,6% da rede bancária em todo o Estado, mesmo assim, é responsável por mais de 50% do crédito rural em Sergipe. Com acesso aos recursos e orientações adequadas, os produtores Sergipanos puderam melhorar suas atividades, gerar mais renda no campo e contribuir para o crescimento econômico da região”, afirma o superintendente estadual Antônio César de Santana.

Agricultura

A atividade agrícola lidera nas contratações do Plano Safra em Sergipe, com 61,9% das contratações, seguido pelas atividades da Pecuária, 38%). No último ciclo, foram R$ 524,8 milhões. Os retornos econômicos para o estado, segundo estimativas do Etene, foram mais de 25,5 mil postos de trabalho impactados que mobilizaram R$ 168,8 milhões em salários e R$ 45,1 milhões em tributos. O Valor Bruto da Produção (VBP) agrícola foi de R$ 849,8 milhões.

Reflexo na economia nacional

As aplicações do Banco do Nordeste no Plano Safra 2023/2024, considerando toda sua área de atuação, se refletiram na geração ou manutenção de 1,5 milhão de empregos, aumento de R$ 6,3 bilhões na massa salarial, incremento de R$ 2,7 bilhões na arrecadação tributária, de R$ 39,9 bilhões no valor bruto da produção e de R$ 23,3 bilhões no valor adicionado à economia.

Esses impactados foram calculados pelo Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene) considerando os R$ 20 bilhões investidos pelo BNB entre julho de 2023 e junho deste ano, tanto para agricultura empresarial quanto para familiar.

Fonte Banco do Nordeste