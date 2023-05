De virada, Falcon vence Atlético de Alagoinhas na Série D e o Confiança derrota Figueirense na 3ª rodada da Série C

Com dois gols de Neto, aos 7 e 29 minutos do segundo tempo, o Carcará venceu por 2 a 1 e chegou aos quatro pontos na Série D do Brasileirão, ocupando a segunda colocação do Grupo A4. A partida foi realizada no Estádio Carneirão, em Alagoinhas, na Bahia.

No próximo sábado, às 16h, o Carcará enfrenta o Sergipe pela terceira rodada, no Batistão, em Aracaju.

Confiança derrota Figueirense na 3ª rodada da Série C

O Confiança segue 100% no Campeonato Brasileiro da Série C. A equipe sergipana enfrentou o Figueirense neste sábado (13), na Arena Batistão, em Aracaju. O dragão fez valer o mando de campo e venceu a terceira partida seguida na competição.

Em um jogo muito equilibrado, o único gol da partida foi marcado no primeiro tempo pelo atacante Willians Santana, aos 30 minutos do primeiro tempo. A vitória por 1 a 0, colocou o Confiança na segunda colocação da Série C. O time sergipano tem o mesmo número de pontos do São Bernardo. Até o momento são as únicas equipes que venceram os três jogos.

O Confiança volta a campo justamente contra o São Bernardo no sábado (20/05), em São Bernardo do Campo, em São Paulo. A partida acontece às 16h, no estádio Estádio Municipal 1° de Maio.

FSF – Foto: Acom/ADC