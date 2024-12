DEPUTADO GEORGEO PEDE AUTORIZAÇÃO PARA PRESENÇA DE TORCIDAS ORGANIZADAS NO CAMPEONATO SERGIPANO

O deputado Georgeo Passos (Cidadania) usou o pequeno expediente, nesta terça-feira, 10, para pedir a liberação da presença de torcidas organizadas nos estádios durante o Campeonato Sergipano de Futebol. A competição tem previsão de início para o dia 11 de janeiro.

O parlamentar lembrou que existe uma portaria do Governo do Estado que proíbe a presença destas pessoas. No início do ano, torcedores se envolveram em casos de violência e mortes, o que motivou uma Audiência Pública na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), mas não houve andamento às solicitações.

“As Torcidas se organizaram, levaram a documentação solicitada e não receberam resposta. Mais uma vez a gente faz um apelo para que o Governo possa revogar essa proibição e que possamos contar com a presença das torcidas organizadas, daquelas pessoas que querem realmente torcer. Aqueles que estão infiltrados para cometer algum ilícito devem ser tratados conforme diz nosso Código Penal, mas não podemos punir toda uma torcida por causa de alguns”, afirmou.

Ele pediu que o Governo analise o caso e autorize a presença de quem tenha cumprido as determinações. As declarações ocorreram durante a sessão plenária da Alese.

Foto: Jadilson Simões

Por Wênia Bandeira