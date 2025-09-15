DESABASTECIMENTO DE ÁGUA: PREFEITURA DE ARACAJU INFORMA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS

A Prefeitura de Aracaju informa que, nesta segunda-feira, 15, os serviços de saúde, educação e assistência funcionarão normalmente, mesmo diante da interrupção no abastecimento de água que atinge diversos bairros da capital.

As 45 Unidades de Saúde da Família estarão em pleno funcionamento, com reservatórios devidamente abastecidos, segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Na área da educação, a Secretaria Municipal da Educação (Semed) informa que as aulas da rede permanecem normalizadas, uma vez que todas as escolas contam com reservatórios que asseguram as atividades.

Além disso, medidas emergenciais foram adotadas para garantir a continuidade do trabalho pedagógico e o apoio aos estudantes, evitando prejuízos ao calendário letivo.

Segundo a Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp), as aulas na Estação Cidadania seguem mantidas. Entretanto, a persistência do desabastecimento pode ocasionar a suspensão das atividades.

Devido à situação, alguns equipamentos da Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social (Semfas) foram afetados e estão desabastecidos. São eles:

• Casa Lar Dona Palia;

• Casa Lar Nalde Barbosa;

• Casa Acolher;

• Casa de Passagem Freitas Brandão;

• Casa Lar 1,2,3.

Até o momento, somente a Casa Lar 3 já foi abastecida com o auxílio de um carro-pipa. Os demais serão atendidos paulatinamente.

As demais secretarias continuarão funcionando normalmente. Caso surjam novos problemas decorrentes do desabastecimento de água, a situação será reavaliada pela gestão municipal.

