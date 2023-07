Desfalques nas escalas médicas colocam a Maternidade Nossa Senhora de Lourdes sob indicativo de interdição ética

O Conselho Regional de Medicina do Sergipe (CREMESE) encaminhou nessa segunda-feira, 17/07, a notificação de indicativo de interdição ética do trabalho médico para a Maternidade Nossa Senhora de Lourdes. A decisão é baseada em vistorias e reuniões com o corpo clínico da unidade, nas quais ficou demonstrado os desfalques nas escalas médicas de neonatologia e ginecologia obstetrícia, que têm causado grave desassistência de pacientes e sobrecarga no trabalho das equipes.

A autarquia notificou a Direção Técnica da maternidade e os médicos do corpo clínico das especialidades em questão. Foi concedido um prazo de 30 (trinta) dias para a correção das irregularidades, sob pena de interdição ética. A falta de médicos tem inviabilizado o exercício da medicina no estabelecimento, colocando sob risco ético os médicos e demais profissionais de saúde que lá trabalham e expondo os pacientes a riscos pelas limitações que envolvem a assistência.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) e o Ministério Público Estadual (MPE) também foram comunicados a respeito do indicativo de interdição ética e receberam cópia do relatório.

Texto ascom Cremese