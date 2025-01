DESO ANUNCIA INVESTIMENTO DE R$ 83,6 MILHÕES NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA EM ARACAJU

Informe publicitário

Objetivo é garantir mais segurança hídrica e qualidade de vida à população da capital sergipana

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) vai investir R$ 83,6 milhões na revitalização e ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA) Poxim, localizada em Aracaju, e na construção de uma nova unidade na capital sergipana. O anúncio foi realizado durante reunião com representantes da empresa e o secretário nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, Leonardo Picciani, em Brasília.

A ETA Poxim terá a capacidade triplicada, passando de 400 para 1.200 litros por segundo. Já a nova estação contribuirá para fortalecer o abastecimento com o intuito de atender à crescente demanda da capital. As obras visam melhorar o fornecimento de água tratada, especialmente em áreas de maior vulnerabilidade hídrica.

Os empreendimentos registram um momento histórico e fazem parte do planejamento estratégico do Governo de Sergipe para alcançar a universalização do saneamento no estado, conforme o Novo Marco do Saneamento. As obras impulsionarão a qualidade de vida, atuando na resolução de problemas de abastecimento e impulsionando o crescimento econômico e a saúde pública da capital sergipana.

Água a todos

A expansão da produção de água potável foi uma das principais frentes de atuação da Deso em 2024. Apenas neste ano, foram inauguradas duas novas ETAs: uma em Nossa Senhora das Dores, cidade do médio sertão, e outra em Areia Branca, município do agreste sergipano. Os dois equipamentos somam R$ 41,3 milhões em investimentos, e beneficiam mais de 130 mil usuários.