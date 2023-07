Deso firma acordo com a Secretária de Segurança Pública para combater furtos de água e equipamentos

Informe publicitário

Parceria foi oficializada durante o evento do Governo, “Sergipe é Aqui”, no município de Frei Paulo

No cenário atual, onde a infraestrutura e o acesso a serviços básicos são fundamentais para o desenvolvimento de uma sociedade, a Companhia de Saneamento de Sergipe – Deso, juntamente com o Governo do Estado, firmaram um acordo de cooperação técnica para prevenir e reprimir crimes que envolvem furtos de água e equipamentos, nas Estações de Tratamento, em Sergipe.

A parceria ocorreu na manhã desta quinta-feira, 06, durante a edição do “Sergipe é Aqui”, no município de Frei Paulo, onde a Deso participou intensamente não só com a assinatura do convênio, mas com ações voltadas para o atendimento ao público e meio ambiente. A unidade móvel, conhecida como “Saneamento Expresso” esteve presente e pode servir de instrumento para conscientização dos que acessaram o veículo e receberam orientações da equipe da Companhia.

Para a presidência da Deso, é uma parceria que sempre deu certo e a partir dessa assinatura está oficializada as ações por todo o Estado. É uma colaboração ao combate dos furtos de água, além de equipamentos nas Estações de Tratamento, como bombas e cabeamentos. A parceria abrange a Polícia Civil e Militar, para dar suporte a Companhia de Saneamento, em coibir esse tipo de furto, que prejudica imensamente o abastecimento de água e o tratamento de esgoto. Independente desse acordo, a SSP sempre foi participativa e sempre apoiou e teve ações a favor da Deso.

A ação faz parte do trabalho que já vem sendo desenvolvido pela SSP e a Deso no combate aos crimes que envolvem o abastecimento de água em Sergipe, conforme evidenciou o secretário da Segurança Pública, João Eloy de Menezes. “Nós já tínhamos um convênio há alguns anos e vamos continuar com as investigações para evitar a ocorrência dos crimes que afetam o abastecimento de água no estado”, disse.

“SERGIPE É AQUI”

A presença da Companhia de Saneamento na sétima edição do “Sergipe é Aqui”, promovida pelo Governo, em Frei Paulo, levou o compromisso da empresa em contribuir ativamente para o avanço das políticas públicas relacionadas ao saneamento básico. A empresa, reconhecida por sua expertise e experiência na área, desempenha um papel fundamental na implementação de projetos de infraestrutura, na gestão eficiente dos recursos hídricos e na promoção de iniciativas sustentáveis.

Foram registrados atendimento ao público, através do Programa Tarifa Social, e renegociações de dívidas que cada usuário possua. Na oportunidade também foram levadas as práticas de educação ambiental, desenvolvidas através da Unidade Móvel, Saneamento Expresso. Para a Coordenação de Educação Ambiental, a equipe presente foi com o intuito de serem os informantes de como a água chega a cada torneira. A proposta é passar para o público, principalmente o escolar, que são os multiplicadores das informações, que a Deso hoje tem uma responsabilidade e preocupação socioambiental de fazer todo o trajeto da água até chegar na casa de cada usuário. Com a ampliação de rede e com a construção de um reservatório, os serviços chegarão com maior qualidade.