DESO FORTALECE CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA COM MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DOS LABORATÓRIOS

Informe publicitário

Modernização laboratorial e reconhecimento técnico reforçam a confiança no serviço prestado aos sergipanos

A garantia de que a água que chega às torneiras dos sergipanos atenda aos mais altos padrões de potabilidade é resultado de um trabalho técnico de precisão e constante aprimoramento. Na Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), o controle da qualidade é conduzido com rigor, por meio de uma estrutura laboratorial que combina tecnologia, competência técnica e gestão eficiente.

A rotina de monitoramento começa na origem: a água bruta é avaliada em seus aspectos físico-químicos e microbiológicos antes mesmo de passar pelas Estações de Tratamento (ETAs). No Laboratório de Análises Físico-Químicas (LABFQ), são verificadas características como turbidez, cor, pH e presença de substâncias químicas. Já o Laboratório de Análises Microbiológicas e Hidrobiológicas (LABMIC) examina a qualidade microbiológica e monitora o equilíbrio biológico dos mananciais, e todo o processo segue as diretrizes da Portaria GM/MS nº 888/2021 e da Resolução CONAMA nº 357, que estabelecem os parâmetros para assegurar a segurança e a potabilidade da água.

O sistema de controle de qualidade da Deso, coordenado pela Gerência de Controle e Vigilância da Qualidade (GCVQ), está em expansão. No momento, está sendo implantado o Laboratório de Análises de Produtos Químicos (LABPQ), destinado a garantir que os insumos usados no tratamento de água estejam em conformidade com as normas técnicas e ambientais. O novo laboratório complementará o ciclo de segurança, monitorando desde a captação até os produtos aplicados no processo.

Nos últimos meses, a GCVQ tem ampliado seu escopo de atuação e adotado práticas de modernização. Entre as principais ações está o novo Plano de Amostragem, que aprimora o acompanhamento dos mananciais e da água tratada nas ETAs, tornando as coletas mais representativas. Outro avanço no laboratório central é a implantação do sistema UNILIMS, que digitaliza e integra a gestão laboratorial, assegurando rastreabilidade, agilidade e confiabilidade na emissão de resultados, ferramenta que também está sendo gradativamente implantada nos laboratórios das estações de tratamento de água.

Com uma média de 700 amostras processadas por mês, o equivalente a cerca de 10 mil análises, o trabalho da GCVQ abrange os 140 sistemas de produção de água sob responsabilidade da Deso. Para sustentar esse desempenho, a gerência conta com uma equipe altamente qualificada e em constante capacitação.

O investimento em inovação e em práticas sustentáveis também faz parte da rotina. O Projeto “GCVQ Sustentável” alia responsabilidade socioambiental à eficiência operacional, reforçando o papel do laboratório como referência técnica e ambiental. A iniciativa foi reconhecida nacional e internacionalmente, conquistando o Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento (PNQS), com os troféus Quíron Bronze em 2023 e Quíron Ouro em 2024, o Prêmio Internacional Socioambiental Chico Mendes em 2024 e o Selo ODS Sergipe nas edições de 2024 e 2025.

A GCVQ se prepara para um salto institucional: a certificação internacional ISO/IEC 17025, acreditada pelo Inmetro, que define critérios de competência técnica e rastreabilidade para laboratórios de ensaio. O processo envolve revisão de procedimentos, capacitação continuada e modernização da infraestrutura. Com a entrada em operação do LABPQ e a adequação às exigências internacionais, a Deso reforça seu compromisso com a excelência e a transparência no controle da qualidade da água, um investimento direto na saúde dos sergipanos.