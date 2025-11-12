DESO REFORÇA COMPROMISSO COM O CIDADÃO E O MEIO AMBIENTE DURANTE O ” SERGIPE É AQUI” EM CRISTINÁPOLIS

Informe publicitário

As ações e serviços de atendimento itinerante reforçaram a missão da Companhia de servir com eficiência e consciência ambiental

A 61ª edição do ‘Sergipe é aqui’, realizada no último dia 7, no município de Cristinápolis, reuniu serviços públicos, cultura e cidadania em mais uma ação itinerante do Governo de Sergipe. A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) marcou presença com um conjunto de iniciativas que aliam responsabilidade social, sustentabilidade e atendimento ao público, reafirmando seu papel como empresa pública comprometida com a população.

No estande da Deso, o ônibus itinerante ‘Saneamento Expresso’ atraiu a atenção de crianças e jovens com jogos educativos, maquetes e atividades lúdicas que explicam o ciclo da água e o funcionamento do sistema de saneamento. O espaço se consolidou como ferramenta de educação ambiental, aproximando a companhia das comunidades e fortalecendo a consciência sobre o uso racional da água.

O programa Deso + Verde também foi destaque, com a distribuição de mudas de árvores nativas e frutíferas. A ação integra as metas ambientais da empresa, que busca ampliar a arborização urbana e estimular práticas sustentáveis entre a população.

Além das atividades de conscientização, a equipe comercial da Deso realizou atendimentos de negociação de débitos, atualização cadastral e emissão de segunda via de faturas, contemplando consumidores atendidos pela companhia até abril de 2025. O atendimento itinerante aproxima os serviços da população, especialmente de moradores que vivem longe dos centros de atendimento fixos.

Para completar a programação, a Deso garantiu pontos de hidratação, com a distribuição de 10 mil copos de água potável promocionais, reforçando sua missão de levar água tratada e de qualidade aos sergipanos. Com presença constante nas edições do Sergipe é aqui, a Deso reafirma seu compromisso com o bem-estar da população, unindo educação, meio ambiente e cidadania em uma atuação que vai além da produção de água, fortalecendo laços e contribuindo para um Sergipe mais sustentável e próximo da população.