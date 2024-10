DESO SUBSTITUI MAIS DE 5 MIL HODRÔMETROS NA REGIÃO CENTRO-OESTE NO PRIMEIRO SEMESTRE

Informe publicitário

Nos primeiros seis meses do ano, a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) realizou a substituição de 5.366 hidrômetros, através da Gerência da Regional Centro-oeste, localizada no município de Itabaiana. O número representa uma média de 894 equipamentos substituídos a cada mês, possibilitando maior eficiência na aferição do consumo da água, assim como corrigir defeitos espontâneos ou influenciados pelo tempo de uso, além de evitar irregularidades causadas pela ação humana.

De acordo com a gerência comercial centro-oeste da Deso a empresa tem buscado implementar metodologias que alcancem o maior número de substituição de hidrômetros, melhorando não só a eficiência da leitura para o faturamento correto, mas, também, o consumo consciente da água.

Para a supervisão de receitas da regional, o objetivo é atender as metas estabelecidas e garantir o bom funcionamento do parque de hidrômetros na região. O foco para substituições são hidrômetros antigos, entretanto, com a ajuda do sistema, é possível identificar aqueles com ocorrências de leitura, ou seja, parado, furado, quebrado, entre outras características que precisam de substituição.

Renovação

A troca dos hidrômetros acontece também por renovação, após cinco anos de instalação, dando maior qualidade na medição, tendo em vista que, com o passar do tempo, os equipamentos vão perdendo eficiência. Além disso, também são feitas a troca de hidrômetros que apresentam problemas, que dificultam a coleta da leitura, a exemplo de aparelhos quebrados, parados, submetidos, suados e embaçados.

Para a contadora Ana Maria de Oliveira, que reside no município de Itabaiana, a troca do aparelho contribui com a medição correta e favorece o consumidor. “A troca de hidrômetro é de suma importância, pois temos a garantia de uma medição real, tanto para o usuário, como também para a concessionária. A ação da empresa é bem recebida pela população e necessária para o bom funcionamento da leitura mensal”, ressaltou.