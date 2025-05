DESTINA AJU: CONTRIBUINTES TÊM ATÉ O DIA 30 DE MAIO PARA DECLARAR O IMPOSTO DE RENDA E FAZER A DIFERENÇA

Informe publicitário

O prazo para declaração de Imposto de Renda 2025 vai até esta sexta-feira, 30 de maio, e a campanha Destina Aju continua recebendo contribuições. Por meio da iniciativa, coordenada pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria da Família e da Assistência Social (Semfas), pessoas físicas que realizam a Declaração do Imposto de Renda no modelo completo podem destinar até 6% do imposto devido para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e para o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.



Desde o seu lançamento, em 2017, o Destina Aju já arrecadou mais de R$ 4 milhões. Com o intuito de apoiar a formulação de políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade de vida de crianças, adolescentes e pessoas idosas, os recursos arrecadados pela campanha são direcionados à execução de projetos sociais registrados nos Conselhos Municipais dos Direitos da Pessoa Idosa (COMDI) e dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).



Instituições como o Instituto Pedagógico de Apoio à Educação do Surdo de Sergipe (IPAESE), com o projeto Tecnologia da Informação para Adolescentes Surdos; o Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GAAC), com o projeto Estrela Guia; e o Lar de Idosos Nossa Senhora da Conceição (SAME), com os projetos Idosos vivendo com qualidade de vida e Implantação de energia fotovoltaica, estão entre as entidades que já foram beneficiadas pela campanha Destina Aju em anos anteriores, contribuindo diretamente para o desenvolvimento social e a promoção da cidadania em Aracaju.



Como Destinar



É importante destacar que essa contribuição não representa nenhum custo adicional. O valor doado é deduzido do imposto a pagar ou acrescido à restituição, sem causar prejuízo financeiro ao contribuinte.



Para participar da campanha Destina Aju, o contribuinte deve acessar o portal ou o aplicativo da Receita Federal e optar pelo modelo completo da Declaração do Imposto de Renda. Após preencher a declaração normalmente, basta acessar, no menu à esquerda, a opção “Doações Diretamente na Declaração – ECA” ou “Doações Diretamente na Declaração – Idoso”. O próprio sistema calcula automaticamente o valor disponível para doação.