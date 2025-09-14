DEZ ALUNOS INTERCAMBISTAS DO PROGRAMA “SERGIPE NO MUNDO” EMBARCAM PARA A ESPANHA NESTE SÁBADO

Abraços, expectativa e a alegria de uma viagem transformadora. O Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria ficou movimentado neste sábado, 13, ao receber familiares e amigos dos dez intercambistas da segunda turma do ‘Sergipe no Mundo’ que embarcaram para Sevilha, na Espanha. Eles participam do programa criado pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), que oferta uma imersão cultural e linguística a 100 estudantes da rede pública estadual de ensino por ano.

Aluna do Colégio Estadual Almirante Barroso, em Muribeca, Maria Ludymila de Almeida Santos recebeu o abraço dos familiares e amigos do povoado Camará, antes mesmo de chegar ao aeroporto. Para ela, são muitas as expectativas desta primeira viagem internacional proporcionada pela gestão. “O sentimento é de felicidade total. Minhas expectativas para este intercâmbio são as melhores. Quero adquirir vários conhecimentos, aprender sobre cultura e gastronomia, além de aperfeiçoar a língua espanhola?”, afirmou.

O mesmo sentimento é compartilhado por Maria Eduarda Rocha, do Centro de Excelência Nelson Mandela, de Aracaju. “Esse intercâmbio está abrindo portas para um novo jeito de ver o mundo. É uma experiência que faz com que os estudantes conheçam um sobre a pluralidade de um novo país. Assim nós aprendemos e nos transformamos não só como estudantes, mas como pessoas. Agradeço muito pela oportunidade e tenho certeza que será uma experiência inesquecível”, destacou a jovem intercambista.

O secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, reforçou que o programa ‘Sergipe no Mundo’ tem feito a diferença na vida dos estudantes sergipanos, fortalecendo o protagonismo e abrindo portas para o futuro. “Esta é uma oportunidade única na vida dos jovens, que levarão a nossa sergipanidade para o mundo e trarão uma bagagem repleta de conhecimento e cultura. É a ampliação dos horizontes, reflexo da força transformadora da escola pública de Sergipe”, pontuou.

Já a diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional e coordenadora do ‘Sergipe no Mundo’, professora Eliane Passos, pontuou que o êxito do programa é resultado do compromisso com a transformação da educação pública por meio de oportunidades. “É uma temporada de grandes transformações como estudantes e, principalmente, cidadãos do mundo. Eles voltarão outros alunos, outros filhos, outros amigos, porque ampliarão conhecimentos, vivenciarão novas experiências, experienciarão um dia a dia imaginado em sonhos e que a partir daqui é uma realidade. Tudo está funcionando plenamente para que as experiências sejam inesquecíveis”, declarou.

Educação cidadã

Os próximos embarques estão agendados para o fim do mês de setembro. Serão mais 10 intercambistas para rumo a Camberra (Austrália) e mais 10 para Cork (Irlanda), totalizando os 50 do grupo 2. Já estão em intercâmbio 10 estudantes em San Diego (EUA) e outros 10 em Vancouver (Canadá).

Além deles, 50 alunos integraram o grupo 1 no ano de 2025 e já realizaram o intercâmbio em Lyon (França); Brighton e Cambridge (Inglaterra) e Málaga (Espanha).

Idealizado pelo Governo de Sergipe, por meio da Seed, o ‘Sergipe no Mundo’ foi instituído pelas Leis nº 9.040/2022 e nº 9.060/2025, criando a política de internacionalização da educação pública do Estado de Sergipe. As atividades contemplam o intercâmbio para estudantes, a formação de professores e o estudo bilíngue, por meio do Centro Estadual de Idiomas, que funciona na sede da Aliança Francesa, em Aracaju, com polos nas nove diretorias regionais de educação.

Para a edição de 2025 foram investidos R$ 5.898.072,50, desde a contratação da empresa responsável, entrega de kits de viagens a todos os jovens, emissão de documentos e vistos, além de uma bolsa de manutenção equivalente a R$ 1.000 à moeda do país de destino, apoio financeiro de R$ 1.100 antes da viagem e acompanhamento psicossocial do Programa Acolher. Nesta edição, eles também receberam um celular doado pela Receita Federal, frutos de apreensões da instituição.

A coordenadora Eliane Passos lembra que mais do que um programa educacional, o ‘Sergipe no Mundo’ também perpassa pelo viés social. “Dialoga com a formação do estudante enquanto cidadão. Levamos também a educação financeira, responsabilidades, cidadania e respeito”, destacou.

