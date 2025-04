DIA D DE MOBILIZAÇÃO BUSCA VACINAR ADOLESCENTES DE 15 A 19 ANOS CONTRA O HPV EM ARACAJU NESTE SÁBADO

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), realizará no sábado (12), o Dia D de Mobilização para vacinação contra o HPV. A ação tem como foco principal, adolescentes e jovens de 15 a 19 anos que ainda não iniciaram ou completaram o esquema vacinal.

Com funcionamento das 7h30 às 12h30, oito Unidades de Saúde da Família (USFs) estarão abertas especialmente para atender esse público. A iniciativa visa resgatar cerca de 26 mil adolescentes que, desde o início da vacinação em 2014, ainda não foram imunizados.

Unidades participantes:

– USF Augusto Franco, bairro Farolândia;

– USF Celso Daniel, bairro Santa Maria;

– USF Hugo Gurgel, bairro Coroa do Meio;

– USF Edézio Vieira de Melo, bairro Siqueira Campos;

– USF Dona Jovem, bairro Industrial;

– USF Carlos Fernandes, bairro Dom Luciano;

– USF Renato Mazze, bairro Santos Dumont;

– USF Onésimo Pinto, bairro Jardim Centenário.

A gerente técnica do Programa de Imunização da SMS, Larissa Ribeiro, explica que a escolha das unidades levou em conta os dados de atraso vacinal. “Selecionamos aquelas com maior número de adolescentes não vacinados, com registros de até mil jovens em atraso por unidade. O objetivo é alcançar esse público de forma ativa e estratégica”, reforça.

A identificação dos jovens que ainda não se vacinaram está sendo feita por meio de uma lista enviada às unidades de saúde, com base nos cadastros do Sistema Único de Saúde (SUS). “Os profissionais já sabem quem são esses adolescentes e estão realizando a busca ativa nas comunidades. Essa estratégia vem sendo utilizada tanto nas unidades quanto nas escolas, em parceria com a Secretaria de Educação”, detalha Larissa.

A gerente destaca ainda a importância da vacinação contra o HPV como medida de saúde pública. “Essa vacina previne contra o câncer, especialmente de colo do útero, mas também outros tipos de câncer relacionados ao vírus HPV. É fundamental que os pais entendam que ela não incentiva a iniciação sexual, como muitos acreditam. É uma vacina como qualquer outra do calendário vacinal e deve ser tomada no tempo certo para garantir sua eficácia”, esclarece.

Para se vacinar, é necessário apresentar documento com foto e o cartão de vacinação. A ação é voltada exclusivamente para moradores de Aracaju. Além do Dia D, a busca ativa continuará até 30 de junho em todas as 45 Unidades Básicas de Saúde da capital, dentro do horário de funcionamento padrão e, em 20 delas o horário é estendido, até 18h30.

Por Ascom/SMS – Foto: Marcelle Cristinne