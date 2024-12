DIA ‘D’ DE PREVENÇÃO CONTRA DENGUE CONSCIENTIZA SERGIPANOS SOBRE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI

Com a temática “Tem 10 minutinhos? A hora de prevenir é agora”, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), mobilizou os municípios sergipanos no dia ‘D’ de Mobilização contra a Dengue, neste sábado, 14. A iniciativa nacional teve o intuito de conscientizar a população sobre a importância de remover os focos do mosquito Aedes aegypti, onde grande parte dos criadouros estão nos domicílios.

Na capital sergipana, o ato de mobilização foi realizado no conjunto Leite Neto, bairro Grageru. A ação teve a parceria da Secretaria Municipal de Aracaju, e contou com a presença do representante do Ministério da Saúde (MS) e dos agentes de endemias, que com o auxílio de serviços educativos, realizaram a identificação e eliminação do mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya.

O secretário adjunto da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Jerzey Timóteo, esteve presente na mobilização e considerou o dia ‘D’ como ação essencial para a prevenção. “Convivemos com a dengue há 40 anos. É uma doença que mata e a principal intervenção é a prevenção. Por isso, precisamos atuar nos 75% dos focos do Aedes aegypti que estão nas residências, condomínios, terrenos baldios ou em garrafas fechadas. Todos os dias são dias de cuidado e orientamos que a sociedade tire dez minutos por semana para eliminar os possíveis criadouros do mosquito”, destacou.

O mosquito Aedes Aegypti é transmissor de doenças graves, e a melhor forma de combate é evitar sua proliferação. “É necessário que as pessoas se conscientizem para o combate eficaz contra o Aedes, olhando os vasos de plantas com acúmulo de água, reservatórios e pneus. Com cada um fazendo a sua parte, vamos conseguir eliminar o vetor”, pontuou a coordenadora de Vigilância Epidemiológica da SES, Márcia Dantas Ferreira.

Prevenção

A população deve continuar com os cuidados redobrados, como retirar o lixo acumulado nos quintais da residência, observar os reservatórios de água, e limpar as calhas dos telhados, para o controle eficaz do Aedes aegypti.

O professor Wladimir Ferraz foi um dos moradores que recebeu a visita dos agentes de endemias em sua casa, e destacou a ação como essencial. “Muitas pessoas não entendem a necessidade em combater o mosquito. Por isso, é fundamental observarmos se existe algum acúmulo de água em nossa casa que possa ser um possível lugar do Aedes se proliferar. As pessoas precisam entender que a dengue mata, e que campanhas como essas são indispensáveis para a conscientização”, enfatizou.

