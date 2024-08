DIÓGENES BRAYNER AVALIA O DEBATE DE CANDIDATOS E DIZ QUE NADA MUDOU NA CAMPANHA À PREFEITURA DE ARACAJU

Por Diógenes Brayner

O primeiro debate entre os candidatos a prefeito de Aracaju, realizado pela TV Atalaia, nesta terça-feira (20), não surpreendeu aos eleitores. Apesar de temas interessantes propostos, as respostas eram o que todos esperavam em relação aos projetos de Governo, que geralmente não são postos em prática quando algum deles for eleito. Alguns projetos utópicos que, na avaliação técnica, são difíceis de colocá-los em prática, pela forma como são apresentados no momento da discussão. Certamente, nenhum dos debatedores ganhou votos com o que propôs. Entretanto, pode ter perdido com algumas propostas que não dá para cumprir. Geralmente os debates empolgam aos seguidores de cada candidato(a) e é deles que partem a classificação de “quem ganhou”. De qualquer forma o debate serviu para que se avaliasse melhor aquele que se propõe a administrar Aracaju.

O encontro entre os candidatos mostrou perfis. Sem discussões pessoais de baixo nível e nem agressões ideológica – isso não existe mais – alguns dos concorrentes mostraram divergência e mágoa com o seu opositor, como foi o caso de Emilia Correa (PL) e Danielle Garcia (MDB), ainda se referindo à posições nas eleições anteriores. As duas não avançaram em suas propostas e mantiveram a mesma postura de disputa, embora agora em campos completamente diferentes. Mesmo assim as duas são nomes que aparecem bem nas pesquisas realizadas às vezes pelo bloco que as apoia. Já a candidata Niully Campos (Psol) tem boa desenvoltura diante das câmaras e se mostra à vontade ao telespectador, tanto nas suas respostas, algumas picantes, quanto nas perguntas, embora o seu nome não empolgue a ponto de vencer o pleito. Pode-se dizer que “ela vai longe”, já que carece de estrutura política, capaz de chegar ao topo em mandato majoritário.

Candisse Carvalho (PT) também surpreendeu ao participar do debate. Candisse não era uma incógnita em relação ao aparecer bem na TV, porque sempre exerceu a profissão de jornalista que atuava na área. Entretanto, demonstrou capacidade de participar do pleito, através da sua desenvoltura para puxar a chapa petista e que sofreu críticas de membros do seu próprio partido, que ainda demonstram descompromisso com a sua candidatura. A questão petista naturalmente dificulta uma campanha robusta, que chegue ao pódio, já que a política interna do seu partido dificulta uma ascensão do seu nome.

O candidato do Novo, José Paulo, ainda precisa avança em campanha para avaliação, mais precisa da sua candidatura, mas deixou ver que os seus projetos não mudam o discurso dos adversários.

Luiz Roberto (PDT) teve uma postura de traquilidade, paz e respeito. Não precisava dizer que era o nome que o prefeito Edvaldo Nogueira defendia. Seus projetos são de continuidade ao trabalho que vem sendo realizado pela atual administração. Não é um político nato, mas deixou clara a experiência administrativa, com a sua passagem pela Petrobras, onde foi lotado por concurso. Teoricamente seria uma espécie de alvo dos demais participantes do debate, mas não se percebeu qualquer radicalismo em relação a essa condição de Luiz. Ele tem suas propostas que revelam manutenção da atual administração, mas ainda é objeção de parte dos seus colegas de base aliada, inclusive da delegada Danielle Garcia, que também disputa a Prefeitura e é sua adversária.

No decorrer do debate setores da imprensa escandalizaram uma “barrigada”: à entrega das perguntas do debate, que teriam sido passadas na segunda-feira, à Emília Corrêa. Não aconteceu e o desmentido foi feito ainda durante o encontro dos candidatos a prefeito de Aracaju. Outro assunto explorado foi a ausência da candidata Yandra Moura (União Brasil), que foi explorado pelos demais concorrentes.