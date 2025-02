DORENSE E SERGIPE VENCEM NA 8ª RODADA DO CAMPEONATO SERGIPANO E CARMÓPOLIS E LAGARTO EMPATAM EM 1 A 1

A 8ª e penúltima rodada da primeira fase teve início neste sábado (22) com três partidas do Campeonato Sergipano da Série A1.

No estádio Ariston Azevedo, em Nossa Senhora das Dores, jogaram Carmópolis e Lagarto que terminou no empate em 1 a 1. O atacante do Lagarto, Ronan, abriu o placar aos oito minutos do primeiro tempo. E aos 23 da segunda etapa, o Carmópolis empatou com Felipinho. Com o resultado, a equipe do Carmópolis está rebaixada para a Série A2 de 2026.

No estádio Paulo Barreto, em Lagarto, na região centro-sul, o Dorense venceu a equipe do Barra por 2 a 0. O touro do sertão abriu o placar aos 27 minutos e o gol foi marcado pelo atacante Jeferson. No segundo tempo, aos 36 minutos, o meia Everton ampliou. E fechando os duelos deste sábado, na capital, a arena Batistão recebeu a partida entre Sergipe e Guarany.

O time colorado fez valer o mando de campo e venceu por 4 a 0. Os gols do Sergipe foram de Pedro Henrique (2x), Léo Fernandes e Reny Max. Acompanhe a classificação com os resultados deste sábado do Sergipão SuperBet:

1) Confiança 19 pontos

2) Itabaiana 15 pontos

3) Lagarto 14 pontos

4) Falcon 12 pontos

5) Sergipe 11 pontos

6) Guarany 10 pontos

7)América de Propriá 09 pontos

8) Barra 07 pontos

9) Dorense 05 pontos

10) Carmópolis 03 pontos

A rodada terá sequência neste domingo e será finalizada na segunda-feira. Confira os detalhes da 8ª rodada do Sergipão SuperBet :

Domingo (23/02)

17h – Confiança x Itabaiana, arena Batistão, em Aracaju:

Árbitro Central: Marcel Phillipe Santos Martins – CBF

Assistente 1: Rodrigo Guimarães Pereira – CBF

Assistente 2: Rubens dos Santos Filho – Master/FSF

Quarto Árbitro: Eder Marinheiro Souza – FSF

Analista de Campo: Emerson Fontes Santos – CBF

Segunda-feira (24/02)

15h30 – Falcon x América de Propriá, arena Batistão, em Aracaju:

Árbitro Central: Thayslane de Melo Costa – FIFA

Assistente 1: Renner Lisboa Santos – CBF

Assistente 2: João Marcus Souza Góis – CBF

Quarto Árbitro: Luciano da Silveira Santos – FSF

Analista de Campo: Mário Sérgio da Silva Bancilon – CBF

Com informações da FSF – Foto: José Camilo/LFC