DRA. LIDIANE LUCENA ENFATIZA QUE O GOVERNO DE SERGIPE AVANÇA EM SAÚDE E ATENDIMENTO HOSPITALAR HUMANIZADO

Durante Sessão Plenária nesta quarta-feira (19), a deputada Dra. Lidiane Lucena (Republicanos) subiu à Tribuna para destacar uma série de iniciativas promovidas pelo Governo de Sergipe que têm beneficiado diretamente a população. Entre os temas abordados, a parlamentar enfatizou avanços na saúde, e atendimento hospitalar humanizado.

A deputada destacou, o Programa Opera Sergipe tem garantido o acesso a cirurgias de média e alta complexidade para a população mais necessitada. “No último sábado, dia 16, a Secretaria de Estado da Saúde realizou um mutirão de exames para os primeiros 86 pacientes da fase 2 do programa”, afirmou Dra. Lidiane Lucena.

Entre as cirurgias previstas estão procedimentos essenciais como bariátrica, mamoplastia redutora e reconstrutora, além de intervenções urológicas, como a remoção de cálculos renais. “O objetivo desse mutirão foi agilizar os exames pré-operatórios, garantindo celeridade ao tratamento e ampliando o acesso da população a cirurgias de grande impacto na qualidade de vida”, explicou a deputada.

A primeira fase do Opera Sergipe segue em execução e, até o momento, mais de 23 mil sergipanos foram beneficiados pelo programa.

Humanização no atendimento hospitalar

Outro ponto destacado pela parlamentar foi a humanização do atendimento no Hospital de Urgências de Sergipe (Huse). “Recentemente, testemunhamos um gesto de muita empatia e sensibilidade, quando a equipe multidisciplinar da unidade se mobilizou para atender ao pedido especial de um paciente, permitindo que ele reencontrasse seu animal de estimação”, relatou Dra. Lidiane Lucena.

Ela ressaltou que esse tipo de iniciativa reforça a importância de um atendimento que vai além do aspecto técnico e clínico, promovendo acolhimento e bem-estar emocional. “O compromisso do Governo de Sergipe com a humanização da saúde tem sido evidente, e essa é uma diretriz que devemos reconhecer e parabenizar”, acrescentou.

