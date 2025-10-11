EDITAL PARA A CONSTRUÇÃO DO NOVO COMPLEXO MATERNO INFANTIL NOSSA SENHORA DE LOURDES É PUBLICADO

Um grande sonho da saúde no estado de Sergipe está prestes a ganhar forma. Nesta sexta-feira, 10, o governador Fábio Mitidieri anunciou, oficialmente, a publicação do edital do novo Complexo Materno-Infantil Nossa Senhora de Lourdes. O investimento do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), será de US$ 25 milhões – aproximadamente R$ 140 milhões.

Com o edital publicado, o processo entra em uma nova etapa. A expectativa é que os envelopes sejam abertos no dia 24 de novembro, começando a correr a licitação. A ordem de serviço para início das obras deve ser dada em fevereiro de 2026, como destacou o governador. “Publicamos o edital da nova Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, em um investimento de US$ 25 milhões. Será uma maternidade moderna, de última geração, muito cobrada e esperada. A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, hoje, é feita em contêineres, em um projeto que já tem quase 15 anos, e realmente precisamos que Aracaju e o Estado tenham uma maternidade de alta complexidade, de primeiro mundo, como nós vamos fazer”, afirmou.

A obra será custeada em duas frentes, com R$ 60 milhões investidos por meio do Novo Plano de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) do Governo Federal, e o restante com recursos do Estado, através do Programa Pró-Redes. “É uma obra que vai ser custeada por duas fontes diferentes, e boa parte desse recurso vem do Governo do Estado, através do Programa Pró-Redes. Vem aí a nova Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, mais um sonho sendo realizado”, acrescentou Mitidieri.

A obra permite que a Nossa Senhora de Lourdes não seja apenas uma simples maternidade, mas um grande Complexo Materno Infantil, com diversos serviços oferecidos à população sergipana. Desta forma, conforme destaca o secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, ela será a maior e mais moderna unidade do tipo em Sergipe. “Mais uma entrega da Saúde vem aí neste governo, com um sonho de todos os sergipanos, que é este Complexo Materno-Infantil. Ele entregará à população demandas antigas, como a UTI materna, associada à UTI pediátrica e neonatal, tudo em um ambiente só, o que proporcionará melhor cuidado, mais dignidade, e é o que a população sergipano merece”, exaltou.

Sobre a obra

O terreno onde a atual unidade está instalada não permite novas ampliações ou construções para qualificar a assistência. Assim, a nova maternidade deve ser construída em um terreno próximo ao Centro Administrativo de Aracaju, na região que já conta com o complexo que envolve o Hospital de Urgência de Sergipe Governador João Alves Filho e o Hospital do Câncer, que deve ser entregue pela gestão estadual ainda em 2025.

A construção possibilitará a ampliação dos leitos obstétricos (leitos de gestação de alto risco e de alojamento conjunto) e neonatais (Utin, Ucinco e Ucinca), a implantação de Centro de Parto Normal (CPN) Intra-hospitalar e quartos de Pré-Parto, Parto e Pós-parto (PPP). Também será implantada a ‘Casa da Gestante, Bebê e Puérpera’, que cuida dos casos de pacientes em situação de vulnerabilidade, além da realocação do Banco de Leite Humano Marly Sarney.

Atualmente, a Maternidade Nossa Senhora de Lourdes é referência estadual em partos de alto risco. Ela realiza atendimentos de urgências obstétricas e neonatais, 24 horas por dia, para gestantes, puérperas e neonatos de alto risco de todo o estado.