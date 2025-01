EDNA AMORIM TOMA POSSE NA EDUCAÇÃO E DEFENDE MELHORIAS NOS ÍNDICES DO MUNICÍPIO DE  ARACAJU

A educação é a base para o desenvolvimento econômico e para os avanços sociais. Foi assim que a nova secretária de Educação do município de Aracaju, Edna Amorim, definiu seu papel para a gestão que está começando. “Eu quero dar o meu melhor para conseguir os resultados positivos e alcançar um futuro brilhante para a juventude e para as crianças de Aracaju” disse a nova secretária ao ser empossada na manhã desta quinta, 2, no Teatro Atheneu Sergipense.

A cerimônia contou com a presença da prefeita Emília Corrêa, do vice-prefeito e Secretário Municipal de Comunicação, Ricardo Marques, vereadores e demais secretários empossados.

“Fortalecer a escola pública é um das metas prioritárias da gestão de Emília Corrêa”, disse a nova secretária de Educação da capital, que em seu discurso de posse destacou que seu principal objetivo, ao aceitar o desafio de comandar a pasta, é a melhoria dos índices educacionais da rede de ensino de Aracaju. “Além de investir na alfabetização efetiva e funcional, que vai além do mero domínio formal da leitura e da escrita, daremos atenção especial à Educação de Jovens e Adultos”, garantiu Edna Amorim.

Ao lado de amigos e familiares, a secretária agradeceu à prefeita Emília Correia pela confiança, numa pasta tão importante quanto a da Educação, e disse que seu amor pela educação foi levado em conta na hora de assumir o novo desafio. Do local da posse a nova secretária seguiu para a Secretaria Municipal de Educação (Semed), onde recebeu o cargo das mãos do ex-secretário municipal, Ricardo Abreu. “Desejo a nova secretária Edna Amorim todo o sucesso nessa pasta tão desafiadora que é a Educação, aqui estão grandes técnicos e uma equipe compromissada, sei que ela fará o melhor pela educação da nossa capital” disse o ex-secretário.

Ao final da posse, Edna Amorim visitou todos os departamentos da Semed, onde conheceu as equipes de trabalho, conversou com todos eles, reviu antigos colegas da área de educação e recebeu diretores e coordenadores, no gabinete, para as primeiras ações de trabalho já a partir da manhã desta sexta-feira.

Texto e foto assessoria