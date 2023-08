Prefeito Edvaldo Nogueira apresenta o funcionamento dos corredores de transporte público de Aracaju

O prefeito Edvaldo Nogueira anunciou, nesta quinta-feira, 3, o início do funcionamento dos corredores de mobilidade de Aracaju. Ao apresentar o plano, em coletiva de imprensa, realizada no Centro Administrativo, o gestor informou que as faixas exclusivas das avenidas Hermes Fontes, Beira Mar, Augusto Franco e Centro/Jardins entrarão em atividade a partir do dia 11 de agosto, garantindo uma maior efetividade do transporte público da capital que terá o tempo de deslocamento reduzido. De acordo com Edvaldo, para que a ação se torne eficaz, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) e a Secretaria Municipal da Comunicação realizarão uma ampla campanha de conscientização que será iniciada nesta sexta-feira, 4.

“Essa é uma ação que considero muito importante, pois ela tem como principal objetivo tornar a vida dos cidadãos, que utilizam o transporte coletivo, mais fácil. Quem precisa do ônibus para se deslocar diariamente, necessita desta otimização do sistema, da redução do tempo de deslocamento. E é essa a ideia do corredor de transporte exclusivo, porque permitirá que a grande maioria das pessoas possam chegar aos seus destinos com tranquilidade e rapidez”, destacou o prefeito ao fazer a apresentação do plano com os horários e regras de funcionamento.

Edvaldo lembrou também que os quatro corredores de transporte integram o projeto de mobilidade urbana, idealizado no seu mandato anterior como prefeito da capital. “Esse projeto foi planejado por mim, em 2012. Deixei os recursos em caixa para que pudesse ser executado, com a recuperação dos corredores, a revitalização dos terminais, a construção do novo terminal do Mercado, entre outras iniciativas, mas, infelizmente, não aconteceu. Quando retornei, em 2017, me comprometi em concretizá-lo. A verba federal estava quase perdida, mas fomos atrás, nos debruçamos e conseguimos executá-lo, investindo R$140 milhões na mobilidade urbana. Agora, iniciaremos um novo momento, com os corredores entrando em funcionamento para torná-los ainda mais efetivos”, afirmou.

O gestor enfatizou ainda a importância da campanha de conscientização que será realizada a partir desta sexta-feira para que os condutores e passageiros possam se adaptar ao novo formato. “Os corredores representam um grande avanço, mas o funcionamento pleno deles depende muito da conscientização de todos nós para que possamos dar esse grande salto de qualidade. Nos preparamos durante todo esse tempo para que as mudanças fossem implementadas com tranquilidade. Tenho certeza de que a população nos ajudará a tornar essa ação efetiva”, salientou o prefeito acrescentando que os taxistas estarão autorizados a trafegar pelas faixas exclusivas.

Efetividade

O secretário da Comunicação de Aracaju, Carlos Cauê, explicou que a campanha de conscientização visa levar informações didáticas aos pedestres e condutores de veículos. “Todas as vezes em que um hábito da sociedade é autorizado, é preciso contar com um elemento subjetivo. Neste caso será a comunicação, para que as pessoas tenham informações sobre o que está sendo alterado, conheçam os benefícios e possam ir introjetando as informações no cérebro”, detalhou.

Ainda conforme o secretário, a campanha servirá como um “manual de uso dos corredores de ônibus”. “O objetivo é conscientizar a população sobre as alterações e a campanha será veiculada em todos os veículos, emissoras de rádio, TV’s e redes sociais. Será uma campanha direcionada ao público geral, pedestres, condutores, além de motoristas de transporte coletivo”, completou.

Adaptação

Outra campanha de conscientização será realizada pela SMTT. Durante 30 dias, agentes de trânsito estarão nos corredores orientando a população sobre o funcionamento das faixas exclusivas. Após o período de adaptação, será iniciada a fiscalização e o condutor que trafegar por elas, nos horários estabelecidos, poderá ser autuado.

“A partir do dia 11 de agosto, todos os ônibus estarão andando apenas nas faixas exclusivas e tenho certeza que os motoristas ficarão felizes, porque terão economia no tempo de viagem, no tempo de deslocamento, no consumo de combustível, entre outros. É uma ação que beneficia, inclusive, a questão do ar, na medida que teremos menos dióxido de carbono em suspensão. É um ‘ganha-ganha’ para a sociedade, em especial para os usuários do transporte público”, afirmou o superintendente de Transportes e Trânsito de Aracaju, Renato Telles.

De acordo com Renato, para o corredor da Hermes Fontes, a ação será ainda mais específica. “Para a avenida Hermes Fontes, faremos um trabalho diferenciado, principalmente por causa da travessia dos pedestres nas lombofaixas. Mas logo as pessoas notarão a eficiência dele, porque o corredor à esquerda é mais ágil e evita o conflito que naturalmente ocorre à direita, quando os veículos querem entrar em uma rua perpendicular. Então, o corredor da Hermes Fontes, especialmente, vai dar ainda mais agilidade na comparação com os outros três corredores”, destacou.

O vereador Fábio Meirelles, que acompanhou a coletiva, disse que o anúncio “é de grande valia para a população”. “Os quatro corredores são cruciais para os aracajuanos. Saio daqui muito feliz, porque eu utilizei o transporte público por muitos anos e sei o sufoco que as pessoas passam no horário de pico. Através desta atitude, o prefeito Edvaldo Nogueira vai melhorar muito a mobilidade urbana da capital, minimizando o tempo de deslocamento dos cidadãos que precisam do sistema de transporte”, considerou.

Funcionamento

No corredor da avenida Hermes Fontes, as faixas serão exclusivas para ônibus em tempo integral. Já no corredor da avenida Beira Mar, ficará proibida a circulação de automóveis pela faixa exclusiva de segunda a sexta-feira, das 6h às 9h, e das 16h às 19h, nos seguintes locais: avenida Beira Mar, entre o Parque dos Cajueiros e a região do antigo Palácio de Veraneio; entre a avenida Tancredo Neves e a rua Júlio Santana, na região da Praia Formosa; avenida Otoniel Dória, entre a travessa Hélio Ribeiro e a avenida Marechal Mascarenhas de Morais.

No corredor Augusto Franco será proibida a circulação de automóveis pela faixa exclusiva de segunda a sexta-feira, das 6h às 19h, entre as avenidas Presidente Tancredo Neves e Gonçalo Rollemberg Leite. Já entre a avenida Gonçalo Rollemberg Leite e a rua São Cristóvão, será de segunda a sexta, das 6h às 9h, e das 16h às 19h.

No corredor Centro/Jardins, ficará proibida a circulação de automóveis pela faixa exclusiva de segunda a sexta-feira, entre às 6h e 9h, e 16h e 19h, nos seguintes locais: avenida Vereador Manoel Dória, entre a rua Presbitério Adel Alves Oliveira e a ponte Gilberto Vila Nova de Carvalho; avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, entre o Hospital Primavera e a avenida Deputado Sílvio Teixeira; rua Cedro, entre as avenidas Anísio Azevedo e Augusto Maynard; rua Itabaiana, entre as avenidas Augusto Maynard e Barão de Maruim; rua Capela, entre a rua Divina Pastora e avenida Barão de Maruim.

