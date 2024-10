EM SERGIPE, PROJETO ‘MEU COMBUSTÍVEL SALVA’ CONVERTE ABASTECIMENTO EM MAMOGRAFIAS PARA PACIENTES DO SUS

Uma iniciativa positiva que pode transformar vidas. A Sociedade Brasileira de Mastologia – Regional Sergipe (SBM) intensifica a campanha do Outubro Rosa com o programa ‘Meu Combustível Salva’, ação que incentiva o abastecimento de veículos revertido para a realização de mamografias gratuitas para as mulheres atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O projeto conta com apoio de revendedores da Shell na Bahia, em Sergipe e em Pernambuco.

De acordo com a médica mastologista Aline Valadão, presidente da SBM-SE, o ‘Meu Combustível Salva’ nasceu em 2021 por iniciativa da mastologista Carolina Argolo (@seioquecuido), atual presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia – Regional Bahia. Desde a criação, o projeto já tornou realidade a mamografia para mais de 6 mil mulheres e a expectativa é mobilizar todos os sergipanos neste ato de amor às pacientes em tratamento com câncer de mama.

O “Meu Combustível Salva” reforça a importância do diagnóstico precoce e da prevenção, como uma alternativa inovadora e solidária para promover a saúde feminina. “Da mesma forma que acontece na Bahia durante este mês de outubro, os motoristas que abastecerem em postos Shell que são parceiros da campanha e estejam identificados, recebem um desconto de R$ 0,20 por litro de gasolina V-power pelo aplicativo ShellBox. Ao mesmo tempo, eles colaboram para que parte da receita seja destinada à realização de mamografias gratuitas. Sergipe faz parte da campanha pelo terceiro ano consecutivo e, em 2024, está sob o comando da SBM-SE”, explica Aline, reforçando a importância da mamografia no diagnóstico da doença.

“É o exame que consegue fazer o diagnóstico do câncer de mama a partir dos 40 anos. O acesso às mamografias anuais é muito importante. Quanto mais cedo identificar a doença, mais cedo é a chance de cura. Mudanças de hábitos alimentares, atividades físicas regulares são maneiras de reduzir consideravelmente os fatores de risco da doença e ajuda, também, no tratamento”, complementa.

O “Meu Combustível Salva” começou com a proposta de incentivar a prática de atividades físicas, onde cada caloria gasta pelos apoiadores se transformava em pontuação revertida em mamografias. A inclusão das redes de postos de combustíveis na Bahia ampliou significativamente o impacto do projeto, permitindo que um número ainda maior de exames seja realizado.

O câncer de mama é a principal causa de morte por câncer entre mulheres no Brasil. Em 2023, o Instituto Nacional do Câncer (INCA) estimou mais de 73 mil novos casos da doença no país.

“Iniciativas positivas como essa merecem ser fortalecidas. A SBM da Bahia é parceira da SBM de Sergipe. A proposta de associar à campanha uma rede de revenda de combustível deu ao projeto pioneiro a um novo patamar, viabilizando a doação de um número ainda maior de mamografias. Estamos felizes por trazer a campanha para Sergipe e confiamos na solidariedade dos sergipanos nesta causa muito importante”, pontua Aline Valadão.

Fonte SBM de Sergipe, Com informações da SBM-BA