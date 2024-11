EM SOLENIDADE, HOSPITAL DE CIRURGIA INAUGURA NOVOS ESPAÇOS NA ONCOLOGIA E REINAUGURA ALA ORTOPÉDICA

Em mais um marco histórico para a saúde de Sergipe, o Hospital de Cirurgia (HC) realizou, nesta quinta-feira, 14, a inauguração solene da segunda etapa do prédio da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) Dr. Oswaldo Leite.

O novo espaço, localizado no primeiro andar, conta com um moderno, confortável e humanizado Centro de Infusão e oito salas de atendimento. Na mesma ocasião, foi reinaugurada a Ala F, enfermaria voltada para pacientes ortopédicos, que agora leva o nome de Unidade de Internamento José Augusto Santos da Silva, em homenagem ao odontólogo, cirurgião bucomaxilofacial e conselheiro da instituição, falecido neste ano.

Referência em Oncologia e Ortopedia

A ampliação da Oncologia e a reinauguração da Ala F reforçam o compromisso do HC com a saúde da população sergipana que é assistida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e o seu papel de destaque. Atualmente, 59,2% dos procedimentos oncológicos da rede estadual são realizados no hospital. É a Unacon do estado que mais atende pacientes. Na área de Ortopedia, o HC é responsável por 99,7% das cirurgias de alta complexidade.

Durante a solenidade, a interventora judicial do HC, enfermeira Márcia Guimarães, destacou os desafios enfrentados para tornar essas entregas uma realidade. “Quando cheguei aqui, em 2018, esse prédio estava inacabado há mais de uma década e abraçamos a missão para reconstruí-lo por inteiro. Em 2021, inauguramos o térreo, com a ressonância e o acelerador linear, mas precisávamos continuar. Hoje, com muita gratidão, felicidade e ajuda de parceiros, conseguimos inaugurar este primeiro andar”, comemorou. O Centro de Infusão é destinado ao tratamento de quimioterapia, entre outras medicações oncológicas, com capacidade para atender 35 pacientes simultaneamente, nos turnos da manhã e tarde.

Márcia ressaltou ainda o papel essencial da unidade oncológica no estado. “O Cirurgia vem cumprindo a sua missão. Nossos dados de 2023 e 2024 mostram que somos a primeira Unacon em número de procedimentos em Sergipe. Por isso, é importante, agora, zelarmos por este espaço para podermos sempre estar fazendo o bem sem olhar a quem, cuidando do outro, exercendo a fraternidade, e, principalmente, priorizando a segurança do paciente”, declarou.

Unidade de Internamento José Augusto

Com 495 metros quadrados e 22 leitos, a Unidade de Internamento José Augusto Santos da Silva foi totalmente reformada para oferecer assistência hospitalar de excelência. O espaço agora conta com sistema de climatização, cortinas hospitalares, chamado de enfermagem nos banheiros e leitos, televisores para pacientes e acompanhantes, e poltronas confortáveis.

A família de José Augusto Santos esteve presente na reinauguração e se emocionou com a homenagem. Por muito tempo, ele trabalhou na F, sempre se destacando pelo cuidado humanizado com os pacientes.

A interventora Márcia Guimarães destacou a relevância da ala para o estado. “Quase 100% dos procedimentos ortopédicos de alta complexidade em Sergipe são realizados aqui. Além disso, representamos 54% dos procedimentos de média complexidade, o que demonstra o impacto do nosso trabalho no SUS e na vida dos sergipanos”, enfatizou.

Gestão que inspira

Assim como outras autoridades e instituições parceiras, o vice-governador de Sergipe, Zezinho Sobral, esteve presente nas inaugurações. Ele elogiou a gestão do hospital e a sua relevância para a saúde pública. “Parabéns aos colaboradores, a Márcia, pois o Cirurgia é uma benção, um presente para todos. Este hospital atende ao povo, ao SUS. Nós que conhecemos a rede pública de Sergipe e de outros estados, sabemos que este equipamento de saúde tem gestão, eficiência, protocolo, metodologia de trabalho, que na Covid foi um dos hospitais que mais salvou vidas no Brasil. Então, de fato, é um grande centro de excelência”, afirmou Zezinho Sobral.

O vice-governador destacou ainda que o HC é uma referência para outras unidades de saúde do país. “Ficamos tranquilos quando vemos que uma instituição centenária, que passou por momentos de muita dificuldade, agora estampa manchetes com inauguração, entrega, atendimento. Antes, eram por outros motivos. Então, vemos que é possível se fazer. Hoje, podemos dizer que Sergipe tem muito o que ensinar ao Brasil sobre a Estrutura que salva vidas

Paciente da Unacon Fernanda Ribeiro, de 35 anos, emocionou os presentes ao compartilhar sua história de superação contra o câncer. Ela tocou o sino da gratidão, doado pela Associação dos Amigos da Oncologia (AMO), que marca o fim do tratamento de radioterapia ou quimioterapia.

Após ser diagnosticada com o câncer, Fernanda encontrou no Cirurgia o suporte necessário para enfrentar o tratamento e ficou encantada com as novas instalações. “Fiz uma cirurgia de coluna no hospital por causa de uma hérnia de disco, em maio de 2023. Com 12 dias de operada, retornei ao neurocirurgião e comentei que percebi um nódulo na mama. Ele me encaminhou para o mastologista e aqui descobri o câncer em agosto de 2023. No dia 18 de setembro do mesmo ano, comecei as quimios, fiz cirurgia e radioterapia tudo aqui. Hoje estou curada. O Hospital de Cirurgia é a minha segunda casa, pois as pessoas tratam a gente tão bem. Eu amo todo mundo daqui”, declarou Fernanda.

Compromisso com a Oncologia

Habilitado pelo Ministério da Saúde como Unacon, o HC presta uma assistência multidisciplinar e de excelência aos pacientes assistidos pelo SUS, através de contrato com o Governo de Sergipe e a Secretaria de Estado da Saúde (SES), ofertando consultas com oncologistas, cirurgiões, psicólogos, nutricionistas e assistentes sociais; quimioterapia; radioterapia; exames, como tomografia e ressonância magnética; e fisioterapia.

Assessoria de Comunicação do Hospital de Cirurgia