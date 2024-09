EM SOLENIDADE, HOSPITAL DE CIRURGIA RECEBERÁ O CERTIFICAÇÃO DE ACREDITADO NO DIA 24 DE SETEMBRO

HC é o 1º filantrópico de SE a conquistar o principal certificado de qualidade concedido às instituições de saúde do Brasil

No dia 24 de setembro, o Hospital de Cirurgia (HC) receberá em evento solene a certificação de Acreditado Nível 1 da Organização Nacional de Acreditação (ONA). A solenidade acontecerá a partir das 16h, no pátio da unidade hospitalar, e contará com a presença da Diretoria, lideranças, colaboradores da instituição, representantes da ONA e autoridades.

A certificação de Acreditado é um grande marco para o Cirurgia – primeiro filantrópico de Sergipe a conquistar o principal certificado de qualidade concedido às instituições de saúde do Brasil. A unidade hospitalar se reestruturou administrativamente, financeiramente e assistencialmente com a sua atual gestão, sendo case de sucesso no Brasil. Há quase seis anos, o HC está sob Intervenção Judicial, que é comandada pela enfermeira Márcia Guimarães.

“A Acreditação vem para testificar a qualidade e a excelência dos serviços oferecidos pelo nosso HC. É um sonho que se concretizou. É a coroação de um trabalho feito por muitas mãos, mãos essas que reergueram o nosso HC em quase seis anos de Intervenção”, afirma Márcia Guimarães.

Celebração

“Esta solenidade do dia 24 é um momento de juntos comemorarmos essa conquista tão especial do nosso HC, um hospital quase centenário, palco de inúmeros pioneirismos na saúde sergipana e que é tão essencial para a rede estadual de saúde no atendimento de média e alta complexidade para milhares de pacientes SUS”, destaca a interventora.

Para a gerente de Operações da ONA, Gilvane Lolato, o Hospital de Cirurgia demonstrou uma transformação incrível e louvável nos últimos anos e o processo para a conquista da Acreditação só veio para elevar, ainda mais, a assistência segura prestada pela unidade hospitalar.

“O comprometimento, desde a alta administração, equipe assistencial, administrativa e de apoio, foi fundamental para o sucesso na avaliação para a Acreditação. É muito importante ver o resultado da Acreditação, perceber o quanto o processo (para essa conquista) agregou valor verdadeiro para a organização e todos que fazem parte dela”, assegura Gilvane Lolato.

Fonte e foto assessoria