EMÍLIA ALINHA INSERÇÃO DE ARACAJU AO PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTAS PARA APRIMORAR ATENDIMENTO

A prefeita Emília Corrêa e a secretária municipal de Saúde, Débora Leite, se reuniram neste sábado (22), com técnicos da Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde para discutir a inserção de Aracaju ao Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE).

O programa tem como objetivo ampliar e qualificar o acesso à Atenção Especializada em Saúde, tornando o acesso dos pacientes às consultas e exames especializados mais rápido e com menos burocracia. Aracaju é uma das poucas cidades que ainda não participa do programa.

Os senadores Alessandro Vieira e Rogério Carvalho também participaram do encontro. Para a prefeita, o alinhamento com os técnicos do Ministério da Saúde e com os senadores demonstra um compromisso conjunto em fortalecer a rede de saúde do município. “Precisamos diminuir o tempo de espera nas filas para consultas especializadas. Esse é um dos nossos objetivos. Por isso, esse encontro é significativo para que possamos apresentar as demandas do município e entender de que forma o programa Mais Acesso à Especialização pode beneficiar a população de Aracaju”, afirmou Emília.

Para a secretária de Saúde, Débora Leite, a visita dos técnicos do Ministério da Saúde foi fundamental para esclarecer dúvidas da Secretaria Municipal de Saúde sobre o PMAE. “Aracaju vai aderir ao programa, consolidando a participação do município nessa iniciativa federal. Com isso, iremos revitalizar o Centro de Especialidades do município, o que fortalecerá a estrutura local e melhorará a oferta de consultas e procedimentos especializados”, destacou Débora.

O secretário de Atenção Especializada à Saúde, Mozart Sales, ressaltou que a visita reforça a prioridade do Governo Federal em melhorar o acesso da população aos serviços especializados. “Alinhado à orientação do presidente, a meta é reduzir a espera por consultas, exames e cirurgias, especialmente em áreas como oncologia, ortopedia, otorrinolaringologia, cardiologia, oftalmologia e, com destaque, ginecologia”, explicou Mozart.

Também participaram da reunião o secretário municipal de Governo, Itamar Bezerra, o superintendente estadual do Ministério da Saúde em Sergipe, Tiago Rangel, e o assessor técnico da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, Carlos Nobre.

SOBRE O PROGRAMA

O Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE) foi lançado pelo Governo Federal em 2024. De acordo com informações do Ministério da Saúde, o PMAE tem como objetivo reduzir o tempo de espera por cirurgias, exames e tratamentos no Sistema Único de Saúde (SUS).

“Com o programa, o SUS oferece outras possibilidades de encaminhamento, reduzindo o tempo de espera, buscando o paciente quando necessário e garantindo atendimento na Atenção Primária, até mesmo por telessaúde. O novo programa permitirá um diagnóstico mais ágil e o tratamento adequado”, afirma o texto explicativo do Ministério da Saúde.

Foto: Karla Tavares/Secom