EMÍLIA ASSINA TERMO DE INTENÇÃO DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA DE ARACAJU E CLUBES DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO

A prefeita Emília Corrêa esteve neste domingo, 9, na sede da Federação Sergipana de Futebol (FSF) para assinar o termo de intenção de parceria entre a Prefeitura de Aracaju e os clubes Confiança, Sergipe e Falcon.

O ato contou com a participação do presidente da FSF, Milton Dantas, dos dirigentes Júnior Torres (Sergipe), Pedro Dantas (Confiança) e Marlei Feliciano (Falcon), além do secretário municipal da Juventude e do Esporte, Aquiles Silveira, e do secretário de Governo, Itamar Bezerra.

De acordo com a prefeita, o termo de parceria tem o objetivo de fortalecer o futebol aracajuano e, consequentemente, o sergipano. “A partir de agora, a Prefeitura de Aracaju integra os clubes de futebol do município na mesa de negociação. Nos próximos dias, iremos nos reunir para entender as necessidades dos times e como o município pode incentivá-los a aprimorar o esporte, uma paixão dos aracajuanos, sobretudo de crianças, adolescentes e jovens, que sonham em seguir carreira no esporte”, disse Emília.

Para o secretário municipal de Esporte, Aquiles Silveira, “investir no esporte é investir na cultura popular e na cidade”. “Esse é um momento histórico, de reparação, no que diz respeito à política pública para o esporte em Aracaju. A prefeita Emília está corrigindo um erro do passado e avançando para que os clubes tenham o merecido reconhecimento, porque não existe futebol sem Aracaju, e nem Aracaju sem futebol”, enfatiza Aquiles.

Clássico Sergipe e Confiança

A assinatura do termo de intenção de parceria aconteceu poucas horas antes do clássico entre Sergipe e Confiança, que disputaram a liderança do Campeonato Sergipano 2025, na Arena Batistão. “Estamos felizes com a presença da prefeita na maior praça esportiva do Estado de Sergipe e com a notícia de patrocínio pela Prefeitura de Aracaju. Esse incentivo chegará em um momento em que as equipes necessitam de um apoio financeiro para reforçar os seus elencos”, disse Milton Dantas, presidente da Federação Sergipana de Futebol.

Na análise de Marlei Feliciano, presidente do Falcon, o ato de parceria é uma possibilidade de inclusão social. “O futebol é um entretenimento, mas, acima de tudo, ele forma cidadãos. Desde que o Falcon nasceu, a ideia sempre foi dar a esses meninos a oportunidade de se transformarem em homens, independentes da performance. Por isso, esse incentivo nos motiva a seguir nesse objetivo”, afirma Marlei.

Na oportunidade, a prefeita Emília Corrêa participou do lançamento da campanha “Feminicídio Zero: nenhuma violência contra a mulher será tolerada”, uma iniciativa de instituições de proteção à mulher, como o Centro de Apoio Operacional Direitos da Mulher, o Ministério Público de Sergipe e o Ministério das Mulheres.

