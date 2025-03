EMÍLIA RECEBE USUÁRIOS E TRABALHADORES DAS UBSS DE ARACAJU PARA DIALOGAR SOBRE MELHORIAS NA REDE DE SAÚDE

Uma comissão de usuários e trabalhadores das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Aracaju foi recebida pela prefeita Emília Corrêa nesta sexta-feira (27).

Durante o encontro, os representantes apresentaram um documento com 33 propostas para a melhoria dos serviços. O documento foi assinado pelos Conselhos Locais de Saúde, que representam as 47 UBSs do município.

As propostas abrangem medidas para fortalecer a participação social na gestão da saúde, garantir a recomposição das equipes por meio de concurso público e reestruturar as redes de atenção primária, especializada e psicossocial. Também incluem a ampliação da Estratégia Saúde da Família (ESF), melhoria da infraestrutura das unidades, segurança patrimonial, fornecimento contínuo de insumos e medicamentos, além da criação de programas como atendimento domiciliar e transporte sanitário, entre outras demandas.

Durante uma conversa de quase duas horas, a prefeita Emília Corrêa reforçou a importância do diálogo com os representantes e assegurou que a Prefeitura de Aracaju estará sempre de portas abertas para ouvir as demandas e propostas das comunidades. “Isso tudo é muito importante porque aproxima e a gente sente cada vez mais a dor, a necessidade para levar a solução, a entrega daquilo que a comunidade precisa. Vai ser sempre assim, estamos aqui na prefeitura para ouvir e para agir”, garantiu Emília.

Para a aposentada Iraci Rodrigues de Sá Teles, usuária da UBS Max Carvalho, no Ponto Novo, esse diálogo com a prefeita é de suma importância porque representa a voz dos conselheiros e conselheiras municipais de saúde, “trazendo propostas construídas coletivamente pelas oito regiões de Aracaju. O encontro fortalece o controle social e permite apresentar demandas essenciais para a melhoria dos serviços de saúde, garantindo que a gestão conheça de perto as necessidades da população”, disse ela, que também ocupa uma cadeira no conselho local da UBS.

Agente comunitária de saúde há 23 anos e presidente do Conselho Local de Saúde da UBS Ministro Costa Cavalcante, no Inácio Barbosa, Fabíola Cheile Delfino, também reforçou as demandas da comunidade. De acordo com ela, a principal urgência é a realização de um concurso público para ampliar as equipes em todas as UBSs do município. “Este é um encontro que esperávamos há muito tempo, pois este colegiado é composto por todos que querem o melhor para a comunidade. Queremos discutir pautas relacionadas ao funcionamento das unidades, visando sempre melhorar a qualidade do atendimento”, concluiu.

Foto: Diane Queiroz