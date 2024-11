ENEM 2024: ARACAJU TERÁ TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO PARA ESTUDANTES DA CAPITAL INSCRITOS NO EXAME

Neste domingo (03), mais de 4,3 milhões de inscritos confirmados no Enem vão testar os conhecimentos em 45 questões de múltipla escolha de linguagens (língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação) e outras 45 questões de ciências humanas (história, geografia, filosofia e sociologia), além da prova de redação, que deve ter entre sete e 30 linhas.

Os estudantes que residem na capital sergipana e que irão realizar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, assim como foi em 2023, terão acesso a gratuidade no transporte coletivo nos dias 3 e 10 de novembro.

Foi creditado no dia 1 de novembro, em todos os cartões Mais Aracaju Escolar dos alunos que estão matriculados no ensino médio da capital e que estão cadastrados no Mais Aracaju Escolar, duas passagens de ônibus para serem utilizadas no primeiro dia do exame, que será dia 3 de novembro.

Da mesma forma, será creditado no dia 8 de novembro, mais duas passagens de ônibus para os alunos utilizarem no segundo dia do exame, que será dia 10.