EQUIPES DA SEDUC GARANTIRAM TRANSPORTE E ACOLHIMENTO PARA OS ALUNOS NO SEGUNDO DIA DE ENEM 2024

Para o segundo e último dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, que aconteceu neste domingo, 10, foi oferecido apoio completo aos alunos da rede pública participantes.

Estiveram envolvidos o Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase), o Setor de Transporte (Setran), o Serviço de Ensino Médio e o programa Pré-Universitário (Preuni) da Secretaria de Estado da Educação e Cultura (Seduc).

As provas do segundo dia foram de Matemática e Ciências da Natureza e suas tecnologias. A Seduc se fez presente no acolhimento em todos os 212 locais de aplicação. Para repetir o sucesso do primeiro dia, que levou Sergipe novamente ao maior percentual de presença do Brasil (78,9%), a Seduc contou com 122 ônibus, 41 micro-ônibus e 211 vans que percorreram as 441 rotas, atendendo todas as nove Diretorias Regionais de Educação. Os estudantes de Aracaju também contaram com passe livre no transporte público.

“Para os alunos que fazem parte das nove DREs, a locomoção aos locais de prova foi por meio de ônibus, micro-ônibus e vans que conduziram os alunos, priorizando a pontualidade e segurança. Ficamos atentos desde a saída das suas residências até o retorno”, pontuou Sandra Ribeiro, diretora do Setran.

Para os alunos que realizaram as provas no Centro de Excelência Professor João Costa e na Universidade Tiradentes (Unit), o suporte emocional esteve presente com equipes da Seduc. Foram montadas na frente das duas localidades as famosas ‘barracas de apoio’, oferecendo água, canetas, e principalmente, o incentivo para esse momento primordial na vida de cada aluno que está concluindo mais uma etapa educacional.

“O acolhimento é muito importante, onde os professores que estão ali presentes podem dar um abraço, uma palavra de conforto e até mesmo aquela caneta a mais para a prova”, destacou a diretora de Educação de Aracaju, Gilvânia Guimarães.

Os alunos Kauã Henrique, do Colégio Estadual Professor Benedito Oliveira, e Emily Sthefany, do Centro de Excelência Santos Dumont, expressaram o quanto esse apoio é fundamental. “A gente chega aqui e a ansiedade aumenta. Então, ter essa conversa e abraço nos acalma, e contribui para termos um bom desempenho na prova”, disse Emily.

O Programa de Atenção Psicossocial nas Escolas Públicas (Acolher) também fez presença neste dia. O coordenador estadual do Acolher, Pedro Santana, frisou o quanto essa ação é importante, pois a partir dela é possível passar uma mensagem positiva e de incentivo.

As escolas das Diretorias Regionais de Educação (DRE) também realizaram o acolhimento em suas localidades. Uma delas foi o Colégio Estadual Caldas Júnior, na cidade de Neópolis. Na frente da escola, a comunidade escolar montou uma barraca com água, doces e picolés para os alunos.

A aluna Adryelly Brandão falou como esse acolhimento passa para eles um encorajamento e a segurança antes da prova. “Eu estava bem tensa, porém com cada palavra dita e os abraços recebidos, veio um sentimento de segurança e força, deixando meu coração bem quentinho para a prova”, pontuou a aluna do terceiro ano na unidade.

Neste domingo, 69.376 inscritos no Enem em Sergipe responderam questões de Matemática e Ciências da Natureza. Deles, cerca de 22.069 são concluintes do ensino médio na rede pública de ensino.

