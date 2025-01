ESCOLA DE TREINADORES DE GINÁSTICA RÍTMICA MARCA INÍCIO DAS AULAS PRESENCIAIS E REFORÇA CAPACITAÇÃO NACIONAL

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), tem sido um importante parceiro no desenvolvimento da Ginástica Rítmica no Brasil. Para a realização das aulas presenciais da Escola de Treinadores, o Ginásio Constâncio Vieira, em Aracaju, foi cedido para abrigar as atividades, reforçando o compromisso do governo com o fortalecimento do esporte. Além disso, o investimento no Centro de Treinamento de Ginástica Rítmica evidencia o esforço contínuo para criar uma infraestrutura de excelência, capaz de formar atletas e treinadores de alto nível. Essa parceria reflete o reconhecimento do esporte como ferramenta de transformação e orgulho para o país.

O fortalecimento de uma modalidade esportiva não se resume apenas às vitórias e conquistas em competições. Ele exige a construção de bases sólidas, que impulsionem o progresso técnico e garantam o futuro do esporte. Um exemplo claro disso é a Escola de Treinadores de Ginástica Rítmica, que, nesta semana alcança um marco histórico com o início de suas primeiras aulas práticas.

Idealizada pela presidente da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), Maria Luciene Cacho Resende, a iniciativa tem como objetivo unificar e padronizar o trabalho das treinadoras de base do Brasil, fortalecendo a Ginástica Rítmica (GR) em todo o território nacional. O projeto foi elaborado pela Coordenadora do Comitê Técnico de GR da CBG, Márcia Aversani, e conta com o apoio do Comitê Olímpico do Brasil (COB) e do Programa de Desenvolvimento do Esporte Feminino.

Após uma fase online, realizada entre maio e novembro de 2024, o curso avança agora para as atividades presenciais, que acontecem no Ginásio Constâncio Vieira, em Aracaju. Divididas em duas turmas, as 150 participantes do Nível 1 terão acesso a aulas práticas ministradas por especialistas nacionais e internacionais. As aulas da segunda turma encerram-se em 9 de fevereiro. Em maio de 2025, está previsto o lançamento do módulo Nível 2.

“A Escola de Treinadores de Ginástica Rítmica representa um legado para o esporte brasileiro. Trata-se de uma estrutura que promove a construção de uma GR com identidade nacional, que, ao mesmo tempo em que aprende com experiências internacionais, imprime um estilo único, reconhecido por árbitros e admirado pelo público. É um passo essencial para disseminar essa arte e garantir que nossa ginástica continue a orgulhar o Brasil”, destacou Maria Luciene.

Projeto

As aulas presenciais contam com a participação de nomes de peso na Ginástica Rítmica. Entre os destaques está a professora-doutora Maria Gateva, da Federação Búlgara e da National Sports Academy Vasil Levsky, na Bulgária. Já o time brasileiro inclui Camila Ferezin e Bruna Rosa, técnicas da Seleção Brasileira Adulta de Conjunto; Juliana Coradine, técnica da Seleção Brasileira Juvenil de Conjunto; Márcia Aversani, idealizadora do projeto, e Roberta Gaio, professora-doutora da Universidade do Vale do Sapucaí (MG).

“Com a Escola de Treinadores, damos um importante passo para unificar e elevar o padrão de preparação das nossas atletas de base. Estamos confiantes de que isso trará resultados significativos para a Ginástica Rítmica brasileira, que já apresenta um excelente trabalho de base. Em 2025, daremos continuidade a esse esforço para levar nosso esporte ainda mais longe”, afirmou Márcia Aversani.

A Escola de Treinadores é mais um exemplo do compromisso da CBG em transformar a Ginástica Rítmica em um orgulho nacional, unindo técnica, arte e paixão em cada apresentação.

Foto: Melogym/CBG